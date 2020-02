Super Smash Bros.Ultimate ajoute le Lotus de Warframe en tant qu’esprit

Il semble que Lotus de Warframe sera le dernier personnage à rejoindre Super Smash Bros.Ultimate, selon un récent article publié sur les réseaux sociaux par le compte Twitter officiel du jeu. Récemment, Smash Bros.Ultimate a fait la une des journaux en annonçant que seuls six combattants supplémentaires seraient ajoutés à la liste du jeu, car de nombreux fans estimaient que cette cessation définitive des ajouts de nouveaux personnages allait à l’encontre du principe de base du titre Ultimate du jeu.

De nombreuses franchises rivalisent sûrement pour être représentées dans la populaire série Smash Bros de Nintendo, y compris le créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, qui a récemment déclaré qu’il aimerait voir son personnage préféré de sa propre franchise, Scorpion, apparaître dans Super Smash Bros. Les jeux Mortal Kombat notés ne sont peut-être pas exactement ce que Nintendo cherche en ce qui concerne les franchises à promouvoir, ils ont finalement inclus Bayonetta de PlatniumGames, un personnage dont le matériel source n’est pas aussi familial que Nintendo a l’habitude de traiter.

En relation: Smash Ultimate ne prévoit que 6 combattants supplémentaires en ce moment

Grâce au récent message Twitter de @ PlayWarframe, les joueurs de Super Smash Bros.Ultimate savent maintenant que Lotus de Warframe sera le prochain personnage Spirit dans Super Smash Bros.Ultimate. Découvrez l’annonce ci-dessous:

Agissant en tant que guide pour le joueur dans Warframe, Lotus est généralement resté une figure mystérieuse et semblable à un mentor, et la communauté Warframe lui a donné le nom quelque peu affectueux de “Space Mom”.

Lotus est l’un des personnages les plus connus de Warframe et arborera probablement des pouvoirs intéressants pour les autres joueurs à utiliser dans Super Smash Bros.Ultimate. Les joueurs intéressés devraient être sûrs de vérifier l’événement Spirits in Black quand il commencera plus tard cette semaine.

Suivant: Super Smash Bros.Ultimate: Guide du débutant

Source: Twitter

Le jeu d’opération Baby Yoda du Mandalorian évite de faire de vous un méchant

A propos de l’auteur

Christopher J. Teuton est un auteur, journaliste, réalisateur, producteur et développeur de jeux vidéo basé à Savannah, GA, aux États-Unis. Il a développé plusieurs collections de nouvelles, ainsi que deux jeux vidéo et un court-métrage primé, et sa société de médias basée à Savannah Filthy & Free Publishing est responsable d’un certain nombre de vidéoclips, de tournées, de livres et de médias numériques / physiques. produit dans le sud-est des États-Unis, y compris le célèbre jeu de cartes de combat à l’épée à deux joueurs, En Carde. Des mises à jour périodiques sur les derniers projets de Filthy & Free Publishing, ainsi que des analyses de jeux vidéo non scénarisées et généralement informatives, des pièces de théâtre et des rétrospectives / projecteurs sont disponibles via la page YouTube de Filthy & Free Publishing et des supports physiques produits localement tels que des livres, des CD, et les jeux En Carde peuvent être achetés sur filthyandfreepublishing.com.

Lorsqu’il ne travaille pas sur ses divers projets ou ne passe pas de temps avec sa famille, Christopher J. Teuton aime surtout jouer avec les chiens et grimper sur les arbres.

En savoir plus sur Christopher Teuton