Supercast lève 2 millions de dollars pour aider les podcasteurs à gagner de l’argent, nomme un nouveau PDG – .

(Photo Supercast)

Supercast, Vancouver, Colombie-Britannique startup qui aide les créateurs de podcasts à gagner de l’argent sur les abonnements premium, en leur apportant juste un peu d’argent.

La startup a émergé d’une période de test bêta et a levé un tour de table de 2 millions de dollars pour embaucher ce qu’elle a appelé une «équipe à distance de classe mondiale». L’entreprise a quatre postes répertoriés sur son site Web sur les carrières, dont un responsable technique / CTO.

Supercast vient de remplir son premier poste, amenant Jason Sew Hoy à devenir son nouveau PDG. Il venait de 99designs, une entreprise australienne qui met en relation des graphistes avec des clients potentiels. Il y a occupé le poste de COO, contribuant à faire passer l’entreprise de 5 à 120 employés.

Supercast permet aux clients de configurer une variété d’options premium différentes pour le podcast, y compris des épisodes sans publicité et du contenu exclusif pour les abonnés. La société affirme qu’elle a, au cours des quatre derniers mois, livré «sept chiffres de chiffre d’affaires» à ses clients et doublé le nombre d’abonnés servis.

“Alors que les podcasteurs comme Tim Ferriss et Joe Rogan ont développé un public si large que les annonceurs affluent vers eux, il y en a beaucoup d’autres qui éduquent, divertissent et engagent leurs fans uniquement par passion et sans grand espoir de profit”, a écrit Sew Hoy dans un Medium. Publier.

La société de capital-risque canadienne Tiny Capital a financé les premières activités de Supercast. Les investisseurs dans le cycle de démarrage comprennent la gestion de table; Formulaire Capital; Christian Reber, fondateur de Wunderlist et Pitch; Des Traynor, co-fondateur d’Intercom; et Steli Efti; fondateur de Close et co-hôte du podcast The Startup Chat.