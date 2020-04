Supernatural: Comment les événements de la vie réelle ont envoyé Dean en enfer dans la saison 3

Surnaturel la saison 3 se serait terminée très différemment s’il n’y avait pas eu une grève des scénaristes malheureusement chronométrée. Toujours sous la direction du créateur et showrunner d’origine, Eric Kripke, la troisième saison de Supernatural a été un point de repère pour la série fantastique, qui est actuellement en train de se terminer avec la saison 15. La saison 3 de Supernatural a repris à la suite de la frappe de Dean Winchester un accord avec un démon à la croisée des chemins pour sauver la vie de Sam, le laissant seulement un an avant que les chiens de l’enfer viennent appeler. La troisième saison de Supernatural rassemble de nombreux personnages vitaux, dont Lisa et Ben, Bela et les Ghostfacers, tandis que Sam cherche constamment un moyen d’empêcher la mort de son frère. En fin de compte, Dean paie le prix de son accord et termine la saison enchaînée dans les profondeurs de l’enfer.

La grève des écrivains de 2007-2008 a perturbé de nombreux films et émissions de télévision populaires de la journée. D’une durée de 14 semaines, la Writers Guild of America a déclenché une grève pour exiger une part plus équitable des bénéfices, en particulier en ce qui concerne les médias domestiques et les méthodes de distribution en ligne, et même si un compromis a finalement été atteint, l’impact était évident même pour le spectateur occasionnel. . Certaines émissions de télévision ont connu une pause prolongée, tandis que Heroes, Lost et Breaking Bad ont été contraints de supprimer des épisodes et de modifier leurs plans. Pour Supernatural, le nombre d’épisodes de la saison 3 a été considérablement réduit, et les arcs impliquant Bela et la connexion Azazel / Mary Winchester ont été réduits en conséquence.

Un autre complot surnaturel qui a beaucoup souffert en raison de la grève des écrivains était Sam Winchester développant des capacités psychiques grâce à l’utilisation de sang de démon. Selon Kripke (dans Supernatural Official Magazine # 8), le plan original était que les pouvoirs de Sam deviennent beaucoup plus puissants au cours de la saison 3, mais la grève des écrivains a repoussé ce matériel à la saison 4. Où un Sam gonflé puis aurait sauvé son frère de Lilith dans ou avant la finale de la saison 3, Dean a été laissé sans personne pour lui épargner son sombre destin, et a donc mis fin à la saison coincé en enfer.

Bien que la grève des écrivains de 2007/2008 ait clairement eu un impact mesurable sur Supernatural, les changements ont peut-être été une bénédiction déguisée avec le recul. Comme l’a reconnu Kripke lui-même, la grève a forcé la saison 3 de Supernatural à concentrer son histoire, et l’envoi de Dean en enfer a payé un arc toute une saison (quoique raccourcie) en devenir. La finale malheureuse a soulevé les enjeux pour l’avenir de Supernatural. De plus, Supernatural aurait pu être négativement affecté à long terme si Dean avait été sauvé de l’enfer dans la saison 3. Le passage de Dean Winchester en dessous a laissé des cicatrices durables sur le personnage, et celles-ci restent visibles même aujourd’hui dans la saison 15, ajoutant une déchirure l’obscurité à la personnalité souvent insouciante de Dean. La disparition de Dean a également permis l’introduction du méchant populaire et passionné de torture, Alastair.

Vitally, Dean survivant à la saison 3 aurait également pu empêcher l’introduction de Castiel dans la saison 4. Bien que le plan initial ait pu être pour Sam de sauver son frère, cette tâche incombe finalement à Castiel, un ange du seigneur qui deviendrait rapidement Le troisième personnage principal de Supernatural. Bien qu’il existe de nombreuses autres façons dont Supernatural aurait pu introduire Castiel dans la série, ressusciter Dean était un point de départ parfait pour la relation du trio, et le voyage du personnage de Misha Collins se serait peut-être déroulé très différemment si Dean avait déjà été épargné. tourment infernal la saison précédente.

