support étendu pour la mise à jour d’octobre 2018

Microsoft n’arrêtera pas de publier des mises à jour de sécurité même sur Windows 10 1809 (Mise à jour Windows 10 octobre 2018). La fin des conditions de support était prévue pour mai, mais maintenant les mises à jour seront publiées jusqu’à 10 novembre 2020. Cette nouvelle décision est due à la pandémie de coronavirus et la crise sanitaire qu’elle entraîne dans le monde. Un document publié en ligne explique mieux pourquoi cette décision a été prise.

Le document explique que cette extension des mises à jour de sécurité pourrait être un support important. Cet accompagnement peut limiter les difficultés des entreprises, des particuliers et d’autres réalités confrontées à l’isolement en cette période difficile.

Windows 10: la pandémie prolonge temporairement le support

Voici la déclaration complète de Microsoft à propos de cette décision: “Nous avons évalué la situation de santé publique et compris l’impact que cela a sur un grand nombre de nos clients. Pour aider à atténuer certaines des difficultés rencontrées par nos utilisateurs, nous retarderons la fin de service prévue pour les éditions Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations et IoT Core de Windows 10, version 1809 au 10 novembre 2020. Cela signifie que les appareils recevront des mises à jour de sécurité mensuelles de juin à novembre. La mise à jour de sécurité finale pour ces éditions de Windows 10 1809 sera publiée le 10 novembre 2020 au lieu du 12 mai 2020. Pour plus d’informations, consultez la fiche d’informations sur le cycle de vie Windows et les modifications de cycle de vie en fin de date d’assistance et de maintenance “.

Par rapport à ce que la société s’était fixé initialement, la fin du support sur Windows 10 1809 sera donc prolongée. La dernière mise à jour est attendue le 10 novembre 2020, date de la dernière version de la mise à jour.