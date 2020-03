Suppression des frais RAI et Auto Stamp: l’adieu ne vous rendra pas heureux

Suppression des frais de licence RAI et du timbre Auto: adieu ne rendra pas Tecnoandroid heureux

la taxe pour les Italiens, ils sont une véritable épée de Damoclès, car ils sont parmi les plus élevés du monde. Selon ce qui a été rapporté, les plus détestés sont les Licence Rai et le timbre de voiture, qui, en réalité, ne seraient même pas comparables aux frais de routine. Tout récemment, quelqu’un aurait une fois de plus exprimé son mécontentement à payer de telles taxes, dont la rumeur disait qu’elles pourraient être abolies.

Il s’agit en fait d’une initiative que le Mouvement 5 étoiles elle avait pris à cœur avant de monter au gouvernement, mais qui a ensuite été annulée pour diverses raisons. Malheureusement, les frais de licence Rai et le timbre fiscal automobile rapportent à l’État des milliards d’euros annuels. C’est précisément pour cette raison que le gouvernement ne se privera jamais de ces taxes, car il serait impossible de récupérer ces fonds par d’autres solutions.

Taxe Rai et taxe sur les voitures: elles ne seront jamais supprimées, en attendant, il peut y avoir de petits changements qui affectent le public

Ces derniers temps, cependant, il y aurait eu des changements en termes de licence et de droit de timbre, puisque la discrétion pouvait être exercée. En fait, tout pourrait varier d’une région à l’autre et, dans ce cas, il pourrait y avoir des situations différentes. La décision de l’exécutif peut alors conduire à trois situations différentes:

réduction des coûts de la taxe de possession

stase tarifaire

augmentation de prix par KWh

En ce qui concerne la licence Rai, le coût est toujours fixé à 100 € par an, avec le versement mensuel habituel sur la facture d’électricité.

Suppression des frais de licence RAI et du timbre Auto: adieu ne rendra pas Tecnoandroid heureux