Supprimer automatiquement les messages sur WhatsApp: déjà en version bêta

L’une des fonctions les plus attendues de WhatsApp, qui avait déjà anticipé des rumeurs, est la possibilité d’envoyer des messages autodestructeurs, c’est-à-dire ces messages en dehors des États, qui sont envoyés dans des chats, et qu’après un certain temps, il est automatiquement supprimé . Maintenant, et grâce à la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, nous savons qu’il est déjà en route et plus proche que jamais d’atteindre le service de messagerie.

Et c’est que, comme nous pouvons le lire, comme d’habitude, dans WABetaInfo, la fonction de message autodestructeur a été détectée dans les dernières versions bêta de WhatsApp, correspondant à la version bêta 2.20.83 2.20.84 et inclut la possibilité de définir une option pour Quoi être l’utilisateur qui fixe les délais pour quand les messages sont automatiquement supprimés dans les chats privés et de groupe.

Comme prévu, une petite icône “horloge” apparaîtra à côté des bulles de discussion individuelles dans la fenêtre de discussion pour indiquer que sera supprimé selon un calendrier. Et bien qu’il soit disponible par défaut, WhatsApp aura une option pour configurer les messages et les faire supprimer après une heure, un jour, une semaine, un mois ou même un an.

Lors de leur inclusion, comme vérifié avec le mode sombre, ces fonctions ont tendance à apparaître brièvement dans les versions bêta, suggérant une version imminente, mais elles disparaissent généralement dans la version suivante et redeviennent disponibles quelque temps plus tard.

Pour le moment, on ne sait pas quand il sera disponible, mais à mesure que de nouvelles fonctionnalités fuient, la société les rend peu à peu disponibles en version bêta pour les lancer plus tard.

👇 Plus en Hypertextuel