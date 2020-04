Supprimer les arrière-plans vidéo et les animations GIF

La chrominance est l’une des meilleures inventions de l’histoire de l’audiovisuel. Le cinéma et la télévision ont tous deux bénéficié de cette technologie qui, d’un simple toile bleue ou verte, vous permet de personnaliser l’arrière-plan d’un ensemble. Vous l’avez vu dans une multitude de séries et de films pour faire croire qu’il y a quelque chose qui n’est pas vraiment là, ou à la télévision pour montrer des graphiques ou des cartes météo.

Chroma est également fréquemment utilisé sur Internet. Certains des youtubers les plus populaires ont déjà leur propre ensemble avec chroma pour personnaliser l’arrière-plan et ainsi afficher des images ou des informations complémentaires. De plus, vous pouvez vous-même acheter un ensemble chroma pour une somme modique.

Mais si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser la chrominance et que vous avez besoin d’une vidéo sans fond, vous avez de la chance, car la technologie a tellement évolué qu’elle est déjà possible supprimer l’arrière-plan de la vidéo ou de l’animation par logiciel.

Semblable à la baguette magique d’Adobe Photoshop mais pour les vidéos, nous recevons d’Allemagne Unscreen, un service gratuit avec une version payante qui, directement depuis le Web, permet télécharger des vidéos ou des animations et conservez ce que vous avez enregistré sauf le fond. Vous pouvez donc inclure d’autres fonds via montage vidéo.

Aussi simple que de télécharger votre vidéo au format MP4, WEBM, OGG ou MOV ou votre animation GIF et Unscreen fera le reste. L’outil est 100% automatique, vous n’avez donc pas à lui dire où se trouve l’arrière-plan, comme cela se produit avec d’autres solutions de retouche d’image.

À l’heure actuelle, une fois la conversion terminée, la vidéo résultante peut être téléchargée au format GIF ou au format PNG animé. Si vous souhaitez obtenir une vidéo dans un autre format, vous devez utiliser un convertisseur vidéo.

Quant à la durée de la vidéo, cet outil est destiné aux courtes vidéos telles que GIF. Par conséquent, il ne traite que les 5 premières secondes. Si vous avez besoin de traiter plus de vidéos, vous devrez le faire en plusieurs parties ou vous abonner à sa version payante une fois qu’elle sera en cours d’exécution. Cette version professionnelle offrira également plus de formats de sauvegarde, Qualité HD, etc.

Par curiosité, les responsables de cet outil sont les mêmes qui ont créé Remove.bg, une application en ligne pour effacer les arrière-plans photographiques.

Finalement, Unscreen est une solution étonnante pour supprimer les arrière-plans d’une vidéo et ainsi créer des vidéos ou animations GIF avec des arrière-plans personnalisés à partir de la même image.

