supprimez immédiatement ces applications, elles cachent les virus

L’histoire se répète: de nombreuses applications sont arrivées sur le Boutique Google cacher virus capable de voir publicités ennuyeuses et provoquer un consommation excessive de la batterie du smartphone. Cette fois, les chercheurs ont découvert les applications infectées BitDefender. Je vais bien dix-sept applications incriminées, qui ont collecté au total plus de cinq cent mille installations.

Selon ce que nous lisons dans le rapport publié par BitDefender, ces applications montreraient l’apublicités à partir de quatre heures après l’installation (non seulement lors de leur utilisation, mais même lorsque les applications ne fonctionnent pas) pour ensuite diviser leur code en plusieurs ressources e cacher leur présence sur le smartphone.

17 applications Android supprimées du Google Store

Les chercheurs de BitDefender, cependant, ont rapporté qu’ils avaient déjà informé Google et que ce dernier l’aurait déjà fait supprimer la plupart des applications incriminées. En attendant, nous vous laissons la liste des dix-sept applications publicitaires.

Car Racing 2019 par Racing 3D Game

Fond d’écran 4K (fond 4K Full HD) par Ames Co.Ltd

Fonds d’écran 4K HD par wixi

Lecteur de code QR et scanner de codes à barres Pro par Ames Co.Ltd

Gestionnaire de fichiers Pro – Ames Co. Ltd. Ltd. SD Card / Explorer Manager

VMOWO City: vmowo Speed ​​Racing 3D

Redads Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring par Amanote

QR Code – Scannez et lisez un code-barres de Mob Net

Suivi des règles – Cycle Ovulation Women’s of Ames Co.Ltd

QR & Barcode Scan Reader par amazi

Fonds d’écran 4K, arrière-plans HD par amazi

Transférer des données intelligentes par Amanote

Explorer File Manager par amazi

Aujourd’hui Météo Radar d’Amanote

Mobnet.io: Big Fish Frenzy de Mob Net

Horloge LED par Maint