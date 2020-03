Supprimez votre code PIN et utilisez d’autres options pour vous connecter à Windows 10

La suppression de votre code PIN et l’utilisation d’autres options sont déjà une tâche facile dans ce système d’exploitation. De plus, Windows 10 dispose d’un ensemble de fonctionnalités de sécurité qui protègent votre ordinateur.

Mais que se passe-t-il si vous devez supprimer votre code PIN et utiliser d’autres options pour démarrer votre session Windows 10? Ce guide vous donnera une idée de la façon de le supprimer et aussi, comment faire les débuts dans ce système.

Ce guide vous montrera les codes PIN, la reconnaissance faciale, les analyses d’empreintes digitales et les clés de sécurité. De plus, dans cet article, nous vous expliquerons comment récupérer les mots de passe du réseau WiFi dans Windows 10, au cas où vous seriez intéressé par le problème de sécurité.

Comme vous ne pouvez pas supprimer un mot de passe, nous vous donnerons les étapes à suivre pour supprimer votre compte d’un ordinateur qui fonctionne avec Windows 10. Vous aurez toujours la possibilité de créer un autre compte dans lequel vous n’avez pas de mot de passe associé.

Comment pouvez-vous supprimer votre code PIN et utiliser d’autres options pour vous connecter à Windows 10

Vous devez cliquer sur le bouton Windows qui est suivi

de l’icône des paramètres, qui se trouve sur le bord gauche du menu Démarrer.

Cela peut ouvrir l’application Paramètres. Cliquez sur l’icône “Comptes”

dans la fenêtre suivante, dans la configuration de Windows 10.

Par défaut, dans la section “Comptes”

La section “Vos informations” s’ouvre. Cliquez sur l’entrée

“Options de connexion” suivi du menu de

“Windows Hello PIN” qui est sur la droite. Ce

l’entrée se développe pour afficher le bouton “Supprimer”. Il suffit de faire

cliquez une fois.

Windows 10 peut présenter un avertissement, pour cela, vous devez cliquer à nouveau sur le bouton “Supprimer” pour confirmer que vous comprenez les risques. Maintenant, si vous voulez retirer votre visage et votre doigt, c’est la même chose que de retirer un code PIN. Choisissez simplement “Window Hello Face” ou “Windows Hello Finger” à la place, puis suivez les étapes car les précédentes ont été supprimées.

Retirez la clé de sécurité

Cliquez sur le bouton Windows suivi de l’icône des paramètres,

qui se trouve sur le bord gauche du menu Démarrer. Cela permet d’ouvrir le

Application de configuration. Vous devez cliquer à nouveau sur l’icône “Comptes”

Dans la fenêtre suivante.

La section “Comptes” ouvre la section “Votre

informations »par défaut. Vous devez cliquer sur l’entrée

«Options de connexion» dans le menu. Après «Clé de

sécurité »présenté à droite. Cette entrée se développe pour

révéler un bouton “Gérer”. Vous ne devez cliquer ici qu’une seule fois.

Placez votre clé de sécurité dans un port USB ouvert en fonction de ce que vous demandez et appuyez sur l’icône de la clé clignotante. Lorsque Windows 10 parvient à vérifier le mot de passe, cliquez sur le bouton “Réinitialiser” puis sur le bouton “Fermer”.

Supprimez votre code PIN et utilisez d’autres options: supprimez votre compte administrateur

Si vous souhaitez supprimer le seul compte que vous avez sur votre ordinateur, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. L’alternative que vous avez est que vous devez créer un compte d’utilisateur local pour le configurer en tant qu’administrateur. Il vous suffit de vous connecter à ce compte, puis de supprimer votre compte d’origine. Ensuite, vous devez redémarrer l’ordinateur.

Vous devez cliquer sur le bouton Windows suivi de l’icône

paramètres Qui se trouve sur le bord gauche du menu Démarrer. C’est toi

L’application Paramètres s’ouvre. Vous cliquez sur l’icône “Comptes”

dans la fenêtre suivante, dans la configuration de Windows 10.

Lorsque vous ouvrez la section “Comptes”, “Votre

informations »par défaut. Cliquez sur l’entrée

«Famille et autres utilisateurs» dans le menu suivi du bouton plus «+»

à côté de “Ajouter quelqu’un d’autre à ce PC” qui sont

dans “Autres utilisateurs” à droite.

Vous devez cliquer sur le lien «Je n’ai pas les informations

Connectez-vous pour cette personne »dans la fenêtre suivante. Cliquez maintenant

dans l’option “Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft”.

Entrez un nom d’utilisateur, un mot de passe deux fois, définissez trois questions

de sécurité puis cliquez sur le bouton “Suivant”.

Vous pouvez créer un compte sans mot de passe mais cela vous aiderait

en tant que compte administratif, donc si vous décidez de ne pas définir de mot de passe,

C’est une mauvaise idée, sauf si vous vendez ou livrez l’ordinateur

à une autre personne Même le redémarrer complètement est la meilleure option. Quand

Vous verrez votre nouveau compte local dans «Autres utilisateurs».