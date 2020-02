sur Android, il sera plus facile de supprimer les abonnés indésirables

l’ingénieur Jane Manchun Wong semble avoir toujours de nouvelles fonctionnalités à venir pour Instagram. Maintenant, il est sur le point d’en lancer un autre. Cette fonctionnalité est vraiment intéressante et affecte tous ceux qui l’ont Instagram sur les téléphones portables androïde.

L’option sur laquelle l’ingénieur et Instagram sur lequel ils travaillent et attendent d’être lancés sera de permettre aux utilisateurs de supprimer des abonnés directement depuis leur profil Instagram. Il est toutefois important de noter que cette fonction était déjà présent pour les utilisateurs iOS et est disponible depuis un certain temps. Alors que pour les utilisateurs d’Android, ce n’était pas encore malheureusement. Sur Android, si vous souhaitez supprimer un suiveur ou un harceleur ennuyeux, vous devez le rechercher dans votre liste d’adeptes et le supprimer directement à partir de là. Ou essayez directement une solution alternative: bloquez-la.

Instagram: les utilisateurs que nous avons supprimés ne sauront rien. Attention à ce qui est disponible

Une capture d’écran de Wong confirme que ils ne recevront aucune notification de suppression. Pour l’instant, il n’est donc pas possible de réaliser cette nouvelle solution sur les appareils Android et malheureusement nous n’avons pas encore d’informations sur le moment où cette fonction sera introduite.

Mais ne désespérez pas des utilisateurs d’Android, en ce moment sur Instagram il y en a d’autres qui peuvent vous intéresser: parmi ceux-ci, il y a la possibilité d’attribuer un surnom à tout contact avec lequel nous parlons habituellement dans Direct, l’occasion d’y répondre en les citant et celle de consulter la liste des vues pendant 7 jours complets.