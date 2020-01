sur quels téléphones cessera-t-il de fonctionner à partir du 1er février?

Si vous vous demandez si c’est une des fausses nouvelles classiques, je vous garantis que ce n’est pas le cas. À partir du 1er février 2020, WhatsApp, l’application de chat la plus connue que nous ayons, ne prendra plus en charge certaines versions des systèmes Android et iOS, vous trouverez tout sur la FAQ. Dans le cas présent, cela concernera téléphones obsolètes où les anciennes mises à jour du système sont installées.

Comment cela cessera de fonctionner et sur quels téléphones

Clarifions une chose: arrêter de travailler signifie que les mises à jour ne seront pas publiées et toutes les nouvelles fonctionnalités seront manquantes et le système de sécurité sera en danger, vous pouvez quand même continuer à envoyer des messages. Quant à androïde, le support échouera sur les téléphones dont ils disposent version 2.3.7 ou antérieure, pendant pour iPhones ce sera à cils ont encore iOS 8 ou versions précédentes. Des versions de ces mises à jour ont été publiées respectivement en 2011 et 2014par conséquent, pour ceux qui ont acheté leur téléphone portable au cours de cette période ou peu de temps après, il est très probable que ce changement aura lieu à partir du 1er février.

Le choix de ce qu’il faut faire vous appartient: rien ne vous empêchera d’utiliser les mêmes smartphones tout en connaissant les risques et inconvénients pour la sécurité de ne pas avoir les mises à jour disponibles. La raison pour laquelle ce genre de problème existe est parce que périodiquement les entreprises se concentrent sur l’amélioration du support et des mises à jour pour les nouveaux smartphones et pour les nouvelles versions, étant donné que WhatsApp a toujours des nouvelles intéressantes. L’alternative est en effet changer de téléphone et achetez l’une des dernières générations dans lesquelles cette application fonctionne sans aucun doute.