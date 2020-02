Sur quels téléphones vous pouvez télécharger la nouvelle version du système d’exploitation

Google a maintenant mis à disposition la version initiale de son dernier système d’exploitation mobile, Android 11. Pour ceux qui souhaitent se procurer la nouvelle version dès que possible, voici les smartphones sur lesquels vous pouvez actuellement télécharger Android 11.

Google a commencé à publier la prochaine version d’Android un peu plus tôt chaque année et c’est également le cas avec Android 11, compte tenu de la version de l’année dernière lancée en mars. Cependant, ce n’est pas le lancement réel d’Android 11 car cela aura lieu au second semestre 2020. Au lieu de cela, c’est l’occasion d’accéder rapidement au système d’exploitation pour que les développeurs travaillent sur le support et la compatibilité des applications avant la fin sortie, ainsi que ceux qui veulent essayer les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. Pour cette raison, la version actuelle d’Android 11 est considérée comme une version préliminaire.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Chaque téléphone sur lequel vous pouvez jouer à Google Stadia

Comme le souligne Google dans son annonce pour les développeurs d’Android 11, cette première version du système d’exploitation mobile n’est “pas destinée à un usage quotidien ou grand public”. En d’autres termes, les propriétaires de smartphones compatibles ne devraient vraiment installer cette version sur leur téléphone que s’ils sont prêts à accepter ce qui sera probablement une expérience de buggy. Cela peut également inclure un manque de support général (et même de fonctionnalité) pour de nombreuses applications Android tierces populaires. Ceux qui sont préoccupés par les performances et les fonctionnalités ont intérêt à attendre une version bêta plus stable ou la version publique complète.

Voici la liste complète des smartphones compatibles avec Android 11:

Google Pixel 4Google Pixel 4XLGoogle Pixel 3aGoogle Pixel 3a XLGoogle Pixel Pixel 3Google Pixel 3 XLGoogle Pixel Pixel 2Google Pixel 2 XL

La liste de compatibilité d’Android 11 n’est pas définitive

Les Google Pixel et Pixel XL d’origine ne sont pas inclus dans la liste ci-dessus, car les téléphones Android 2016 ont désormais perdu leur prise en charge garantie des mises à jour pour les nouvelles versions d’Android. Chaque fabricant de téléphones Android ne garantit à ses clients qu’un certain nombre d’années pour les mises à niveau majeures et, dans le cas de Google, c’est trois ans. Par conséquent, Android 11 sera probablement la dernière mise à jour majeure garantie de Google pour les Pixel 2 et 2 XL 2017. Les propriétaires de téléphones autres que Google devront vérifier les conditions de leur fabricant de téléphone spécifique pour voir s’ils sont susceptibles de recevoir Android 11.

Comme il s’agit d’un aperçu pour les développeurs, Google a choisi de limiter la prise en charge des appareils à ses propres appareils. Cependant, avant la sortie complète de chaque version d’Android, Google déploie diverses versions bêta avec des améliorations et des correctifs basés sur les résultats de la précédente. Au fur et à mesure que les nouvelles versions arrivent, plus de téléphones sont généralement ajoutés à la liste de compatibilité, ouvrant plus tôt la nouvelle version à plus d’utilisateurs. Par exemple, lors du déploiement de la version préliminaire d’Android 10 (Android Q comme on l’appelait à l’époque) l’année dernière, les marques éligibles au programme bêta de Google, notamment Essential, Huawei, OnePlus, Sony et Xiaomi, entre autres .

Plus: 5 choses que les téléphones Android peuvent faire que les iPhones ne peuvent pas (et 5 choses que seuls les iPhones peuvent faire)

Source: Google

Star Trek: Picard révèle ce que Seven of Nine a fait après Voyager (et c’est décevant)

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn