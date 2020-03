sur Telegram la chaîne pour suivre l’actualité du Coronavirus

sur télégramme une chaîne entièrement dédiée à l’actualité de. a récemment débarqué Covid-19, alias coronavirus, c’est à tous égards un collecteur d’informations très utile sur lequel s’appuyer pour s’informer de l’actualité de l’une des crises les plus graves de ces dernières années.

Les fausses nouvelles et les nouvelles loin de la vérité abondent malheureusement sur le net, pour cette raison, il acquiert une certaine importance sources fiables et vérifiez ce que les pages pourraient être en premier Facebook des initiés, tels que des représentants de notre gouvernement.

sur télégramme un nouveau vient d’atterrir canal entièrement dédié à fournir toutes les informations officiel et vérifiez Covid-19, dans la plupart des cas, il reprendra les articles publiés par les principaux journaux, mais en même temps, il s’appuiera également sur les pages Facebook des ministres, de Premier Conte ou Protection civile, dans le but de rendre l’information la meilleure possible.

Télégramme: voici la nouvelle chaîne dédiée à Covid-19

L’inscription est très simple, vous devez d’abord télécharger télégramme, la deuxième application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, disponible pour iOS et Android. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à ce lien et de vous inscrire de manière totalement gratuit.

Dès leur mise à disposition par la Protection Civile, les données super actualisées sur les contagions et la propagation du virus en Italie seront publiées chaque jour.