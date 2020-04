Surface Book 3 apparaît dans une annonce erronée et pourrait bientôt être lancé avec Surface Go 2

Note de la rédaction: John Lewis est entré en contact avec nous en disant que ce n’était pas une fuite, mais juste une erreur interne pour le Surface Laptop 3. Nous avons modifié l’article original ci-dessous.

Le Surface Book 3 et Surface Go 2 ont vu beaucoup de rumeurs pointant vers une sortie possible dans un proche avenir, et une erreur d’écriture de John Lewis a été confondue avec une confirmation de produit.

Nous avons déjà entendu de nombreuses rumeurs au sujet de ces deux appareils Surface – y compris les prétendus prix divulgués par les détaillants en ligne – et cette nouvelle spéculation vient d’une source qui a parlé à Windows Latest.

Cette personne anonyme affirme que Microsoft a prévu un événement virtuel pour annoncer la Surface Book 3 et Surface Go 2 qui se déroulera à la fin du mois d’avril, et cela pourrait encore se produire – bien que cette manœuvre de presse en ligne ait maintenant pu être retardée jusqu’au premier ou au deuxième semaine de mai.

Gardez à l’esprit que nous n’avons que le mot de la source pour cela, alors qui sait si c’est correct ou non, mais cela ne semble pas improbable compte tenu du poids des rumeurs concernant la sortie de ces deux appareils.

Cela inclut un récent dossier FCC prétendument pour le Surface Go 2, et comme mentionné, plusieurs lots de détails de prix divulgués, ce qui donne malheureusement l’impression que la suite Surface Go pourrait être plus chère que l’original. Les étiquettes de prix du Surface Book 3 divulguées semblent à peu près conformes à ce que nous attendons des modèles existants.

Annonce par erreur

Comme nous l’avons mentionné au début, ce qui semble être une preuve supplémentaire de l’imminence du Surface Book 3 est apparu sous la forme d’une annonce de John Lewis publiée accidentellement (et seulement brièvement) en ligne que Windows Latest a également repérée et saisie sur écran.

L’annonce se référait simplement à un “Surface Book 3 de Microsoft” et est un bref extrait qui mentionne simplement un “ordinateur portable puissant avec une variété de fonctionnalités”, mais pas de spécifications.

Cependant, John Lewis nous a contacté et a précisé: «Malheureusement, une erreur a été commise dans le libellé d’une annonce relative aux termes de recherche de Surface Laptop 3. La formulation a été rapidement corrigée et l’annonce mise à jour pour Laptop 3 a été republiée ».

Jusqu’à présent, les détails que nous avons obtenus des détaillants en ligne ont été divulgués par des tenues assez mineures, mais John Lewis est une énorme présence au Royaume-Uni et aurait été une source de fuite plus crédible que, disons, le détaillant italien Breakpoint, où se trouve le les derniers prix allégués provenaient de.

Nous avons cependant entendu parler des spécifications de ces deux appareils, et la rumeur dit que le Surface Book 3 aura des processeurs Intel de 10e génération (les Core i5-10210U et Core i7-10510U), avec une mémoire de 8 Go, 16 Go ou 32 Go configurations et stockage allant jusqu’à 1 To. Il devrait rester avec le même design que les modèles existants.

Alors que le Surface Go 2 fonctionnera avec le même écran, un choix de processeurs Intel Pentium 4425Y ou Core m3-8100Y, et 4 Go ou 8 Go de RAM système. Le stockage atteindra 256 Go si la spéculation qui a été diffusée concerne l’argent.

La bonne nouvelle est qu’avec cet événement probablement dans seulement quinze jours, si cela se produit fin avril et que cette rumeur est correcte, nous devrions entendre très bientôt quelque chose étant donné que Microsoft voudra sans doute annoncer le lancement un peu à l’avance.