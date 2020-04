Surface Book 3: ce que nous voulons voir

Il n’est pas surprenant que le Surface Book 3 soit actuellement l’un des appareils les plus attendus. Le Surface Book d’origine étant un tel succès et l’élégant Surface Book 2 affinant suffisamment cette formule gagnante pour donner au MacBook Pro un bon rapport qualité-prix, il y a une excitation palpable pour la sortie de la troisième installation de la ligne.

Depuis la sortie du Surface Book 2 fin 2017, 2020 semble être un bon pari pour le Surface Book 3 – d’autant plus que 2019 est venu et s’est passé sans même un coup d’œil sur cette prochaine itération. En fait, nous commençons à voir des fuites telles que celles de @_rogame sur les configurations possibles du Surface Book 3.

Il est donc temps pour nous de plonger dans tout ce que nous savons et tout ce que nous voulons voir du Surface Book 3, d’un écran à plus haute résolution et de Thunderbolt 3 aux composants internes de pointe. Le Microsoft Surface Book 3 sera-t-il le meilleur ordinateur portable après sa sortie? Si Microsoft prend ce qui fait de la gamme Surface Book une excellente série et s’appuie sur cela, alors très probablement. Gardez cette page dans vos favoris car nous mettrons à jour cette page avec toutes les nouvelles, fuites ou rumeurs qui apparaissent.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le troisième ordinateur portable Surface Book 2 en 1Quand est-il sorti? Avec un peu de chance en 2020Combien cela coûtera-t-il? Probablement autant – sinon plus – que le modèle actuel

Nous espérons toujours que Microsoft présentera le Surface Book 3. (Crédit image: Microsoft)

Le Surface Book 2 a été déployé fin 2017, il a donc déjà quelques années à son actif. Cependant, sur la base du modèle de sortie des appareils Surface qui ne sont pas la Surface Pro et des fuites de configuration récentes, nous nous attendons à une date de sortie du Surface Book 3 dans le courant de 2020.

Trois nouveaux appareils Surface ont été lancés fin 2019 – les Surface Pro 7, Surface Pro X et Surface Laptop 3 – mais il n’y avait aucun signe d’un nouveau Surface Book. Si vous tenez également compte du fait que Microsoft a récemment doté le Surface Book 2 de 13,5 pouces d’un processeur quadricœur, nous ne nous attendons pas à voir un Surface Book 3 tout de suite.

Bien que Microsoft ait sorti trois nouveaux appareils Surface en 2019, nous n’avons vu aucun signe du Surface Book 3. Toujours optimistes, nous espérons que 2020 proposera une date de sortie pour Surface Book 3.

Les doigts croisés que le Surface Book 3 potentiel se situe bien dans la même fourchette de prix que son prédécesseur. (Crédit d’image: Microsoft)

Surface Book 3 prix

Comme il n’y a pas d’informations concrètes sur le Surface Book 3 en ce moment, nous ne savons pas vraiment à quoi s’attendre en ce qui concerne le coût.

Cependant, en regardant les prix du Surface Book et du Surface Book 2, nous pouvons certainement spéculer. Actuellement, en raison d’un nouveau modèle de stockage inférieur, le Surface Book 2 de 13,5 pouces commence à 1199 $ ou 1149 £, tandis que l’itération de 15 pouces reste à son prix de 2499 $ ou 2349 £ (3649 $ AU). Si vous nous demandez, c’est déjà très cher.

Nous ne verrons probablement pas de baisse de prix. Cependant, les doigts se sont croisés que le Surface Book 3 potentiel se situe bien dans cette fourchette de prix, car quoi que ce soit de plus serait déjà trop cher pour de nombreux utilisateurs ou acheteurs potentiels.

Une image d’un brevet montre à quoi pourrait ressembler la surface d’écriture du Surface Book 3 (Crédit image: Microsoft)

Surface Book 3 design

Les récents appareils Surface de Microsoft ont joué assez sûr en matière de conception, il y a donc de très bonnes chances que le Surface Book 3 ressemble beaucoup au Surface Book 2.

Cependant, un nouveau brevet a été découvert qui suggère que le Surface Book 3 pourrait être doté d’un nouveau design radical.

Le brevet semble montrer un clavier détachable avec un panneau à l’arrière qui pourrait être utilisé pour esquisser et prendre des notes avec un stylet. L’utilisateur peut utiliser pour écrire des notes ou peut-être l’utiliser comme une tablette graphique pour dessiner et esquisser à la main.

Bien que cela ne confirme pas que le Surface Book 3 incorporera ce nouveau clavier amovible dans sa conception, c’est certainement une perspective passionnante. Nous aimerions voir Microsoft vraiment innover en ce qui concerne l’apparence et les performances du Surface Book 3.

Microsoft doit faire un meilleur usage de la salle à condition de disposer du Surface Book de 15 pouces. (Crédit d’image: Microsoft)

Ce que nous voulons voir dans un Surface Book 3

Une version de Surface Book 3 semble encore loin, bien qu’une version de 2020 semble probable, car nous n’avons pas beaucoup d’informations solides sur ce à quoi s’attendre. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant est de dresser une liste de souhaits, si vous devez, de ce que nous aimerions voir amélioré dans ce suivi.

Voici les fonctionnalités que nous aimerions voir dans le Surface Book 3, basées sur des spéculations, des fuites et des rumeurs.

Internes plus puissants

Le Surface Book était l’ordinateur portable le plus puissant et le plus sophistiqué que Microsoft ait conçu jusqu’à ce moment-là, nous aimerions donc voir des composants à jour tout autour. Maintenant qu’Intel a expédié ses processeurs Ice Lake et que nous commencerons à les voir dans les ordinateurs portables avant la fin de l’année – sans oublier que Nvidia a déployé ses graphiques Super RTX cet été – le Surface Book 3 pourrait hypothétiquement être parmi les appareils les plus puissants pour frapper les rues.

En fait, grâce aux fuites de @_rogame, nous avons vu des configurations avec Ice Lake et des puces sans nom (peut-être Tiger Lake). Cependant, les configurations semblent venir avec Nvidia GTX 1650 Max Q et 1660 Ti Max Q, donc nous verrons s’il peut gérer les jeux 4K.

Utilisez l’espace supplémentaire en conséquence

Microsoft pourrait équiper le Surface Book 3 avec un clavier étendu avec le pavé numérique ou des haut-parleurs avec des chambres profondes. Le fait est que Microsoft doit faire un meilleur usage de la salle à condition de disposer du châssis Surface Book de 15 pouces. En ce moment, c’est juste de l’espace gaspillé qui attend d’être utilisé.

Thunderbolt 3, s’il vous plaît

Le connecteur Surface du Surface Book 2 est sans aucun doute polyvalent. Cependant, il est temps pour Microsoft d’incorporer Thunderbolt 3 via USB-C. Thunderbolt 3 offre des transferts de fichiers plus rapides et fonctionne également comme un concentrateur à une prise pour tous les moniteurs et autres périphériques que vous souhaitez connecter. Si le Surface Book 3 va réellement rivaliser avec les meilleurs, en particulier en 2019 ou 2020, il doit se rallier à cette norme croissante.

La bonne nouvelle est que cela pourrait se produire. Microsoft a breveté un connecteur USB-C magnétique qui fonctionnerait comme le chargeur de surface magnétique existant. Reste à savoir s’il supportera ou non Thunderbolt 3, mais nous ne voyons pas pourquoi il ne le devrait pas.

Meilleure gestion de l’alimentation

L’un des plus gros défauts du Surface Book 2 15 pouces est qu’il ne pouvait pas jouer à des jeux sans vider sa batterie en plus de tirer la charge à travers son connecteur Surface. Microsoft nous a dit que cela était dû au fait que l’appareil était conçu spécifiquement pour les créatifs et non pour les jeux. Mais, c’est la même entreprise qui lui a également donné un récepteur de contrôleur Xbox intégré, de sorte que l’excuse semble être un flic total.

Quelle que soit la destination de la prochaine itération, elle devrait être dotée d’une gestion de l’alimentation améliorée afin de ne pas puiser dans ses réserves de batterie pour du jus supplémentaire.

Un écran 4K serait bien

L’écran du Surface Book 2 est disponible en 3240 x 2160 (260 ppp) avec un rapport d’aspect de 3: 2 sur son modèle de 15 pouces. C’est un écran magnifique, pour être juste. Cependant, bien qu’il atteigne presque la marque 4K, les véritables ressources 4K deviennent standard, et les créateurs numériques, pour lesquels le Surface Book est conçu, voudront un écran qui reflète la netteté avec laquelle ils produisent du contenu.

Tous les accessoires inclus

Pour ce qu’il facture pour ses produits Surface Book actuels et factureront son avenir, Microsoft devrait inclure tous les accessoires essentiels dans la boîte. Oui, cela inclut le Surface Dial innovant, à côté du Surface Pen, dans ce cas. C’est juste pour ce qui est essentiellement un article de luxe.

Option de couleur noire

Le Surface Book 2 est déjà un appareil exceptionnellement magnifique, mais maintenant que Microsoft a dévoilé la Surface Pro 6 et le Surface Laptop 2, nous aimerions voir le prochain 2-en-1 premium adopter également l’option couleur noire.

Imaginez, un Surface Book 3 qui pourrait non seulement donner au MacBook Pro 2018 une course pour son argent, mais qui a une option de couleur plus frappante que le Space Gray sur le dernier produit phare d’Apple.