Surface Dock 2, une base pour les équipes Microsoft

Surface Dock 2 est la nouvelle base d’expansion que Microsoft prépare pour compléter le lancement de son nouvel équipement ou de ceux qu’il a déjà sur le marché.

Ultraportable, convertible et 2-en-1 sont les équipements informatiques les plus attractifs de l’informatique d’aujourd’hui. Visant à leur donner une mobilité maximale en utilisant des matériaux légers et des conceptions ultra-minces compromet parfois le travail lorsque nous les utilisons à un bureau, par exemple dans le nombre de ports disponibles.

Les équipes de Microsoft n’échappent pas à ce problème et il y a des années, elle a commercialisé sa propre base pour améliorer ces lacunes. Nous obtenons maintenant des informations d’une deuxième version qui améliore considérablement l’original.

Surface Dock 2 livrera 200 watts de puissance, plus du double de la première version et les mini-ports d’affichage seront remplacés par deux ports USB Type-C plus moderne et polyvalent. Nous voyons également un connecteur pour Ethernet LAN qui n’est généralement pas inclus dans les nouvelles générations de convertibles et ultraportables, mais que de nombreux utilisateurs préfèrent utiliser au lieu du Wi-Fi lorsqu’ils travaillent sur le bureau.

Il comprend également deux ports USB 3.1 sur connecteurs de type A pour assurer la compatibilité avec les périphériques hérités et une prise audio combinée. Le câble de connexion aux ordinateurs est beaucoup plus long que l’original, bien qu’il utilise toujours le connecteur propriétaire de la Surface, ce qui limite sa portée aux équipements Microsoft.

L’accessoire n’a pas été officiellement annoncé et a été découvert sur le site d’un détaillant belge. Il est susceptible d’être commercialisé avec le nouvel équipement que nous attendons de Microsoft ce printemps. L’ordinateur portable convertible Surface Book 3 et la tablette clavier Premium Surface Go 2.

Le prix indiqué pour le Surface Dock 2 est de 200 euros. Trop haut pour un accessoire Bien que nous devrons attendre l’annonce officielle. Il plaira aux nouveaux et anciens propriétaires d’ordinateurs Microsoft, adaptés à la mobilité, mais déterminés par la conception (comme de nombreux autres convertibles et ultraportables) à travailler sur un bureau d’ordinateur.