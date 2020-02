Surface Duo se dévoile et c’est comme prévu

Surface Duo était avec le «Neo» les deux appareils les plus intéressants du dernier événement matériel de Microsoft. Bien qu’il ait été annoncé qu’ils ne seraient pas disponibles avant la fin de l’année, le premier a été vu en public dans une gare de Vancouver. Et je pouvais anticiper une sortie à l’avance.

Tu le connais déjà. Surface Duo signifie le retour de Microsoft sur le segment des smartphones une fois l’étape (désastreuse) de Windows Mobile et l’achat de Nokia surmontés. Un appareil à mi-chemin entre mobile et tablette avec un conception à double écran, qui, avec ceux qui montent des écrans flexibles et ceux qui arriveront avec le support de la 5G, devrait stimuler l’industrie mobile en 2020.

Récemment, nous avons pu voir le «patron» de Microsoft montrer ce Surface Duo devant Brian Sozzi, rédacteur en chef de Yahoo Finance. J’étais «hypnotisé», décrit Sozzi lorsqu’il a vu l’appareil en direct. Nous savions déjà que Satya Nadella conduisait un prototype de l’appareil depuis un certain temps, mais maintenant la première image en public provient de ce que le personnel de Microsoft a montré.

Dans l’image, nous voyons l’appareil affiché comme un livre ouvert et le deux écrans indépendants rejoint par une charnière à 360 degrés. Bien qu’il ne soit pas petit, car la taille de chacun des écrans serait de 5,6 pouces, il pourrait être manipulé d’une seule main. Nous devrons attendre le produit final car nous parlons encore de prototypes.

Oui, nous voyons quelques changements concernant ce que Microsoft a montré dans sa présentation. L’un d’eux arrive du caméra frontale avec un seul capteur et flash LED. On ne voit pas l’arrière, donc on ne peut pas connaître le système de caméra arrière qui va se monter. Et ce sera important avant l’amélioration de la section photographique des dernières générations.

Un autre changement vient d’une légère, mais appréciable, réduction de l’épaisseur du châssis Nous espérons que cela se reflète dans le poids total. Il semble plus mince que la version vue dans sa présentation. Et nous n’en savons pas beaucoup plus. Certains médias ont indiqué qu’il monterait le chipset Snapdragon 855. Il était le plus puissant de Qualcomm en 2019, mais lorsqu’il arrivera sur le marché, le 865 sera déjà lancé. Le support de la 5G est également en attente. Nous ne pensons pas que Microsoft soit exclu de ce que suppose la nouvelle génération de réseaux.

Quant au logiciel, le pari sur Android est clair. Ce sera la seule Surface gouvernée par Android et le seul matériel de marque Microsoft qui ne fonctionne pas avec Windows. Bien sûr, largement réglé avec son propre lanceur et toutes les applications et services Microsoft.

Bien que ce ne soit pas une révolution ou qu’il remplisse la promesse de Satya Nadella de revenir sur le segment mobile alors qu’il pourrait proposer un «appareil innovant, différent de ce qu’il y avait sur le marché», ce Surface Duo a l’air bien, dont nous attendons la version finale en fin d’année . Ou avant.