Surface Go 2 sera plus grand, plus puissant et mieux connecté

Microsoft est sur le point de mettre à jour ses appareils Surface de sa propre marque et en plus des grandes nouveautés de la série telles que les Duo et Neo pliables, nous attendons de nouvelles versions pour Surface Laptop, Surface Book et également pour cette Surface Go 2 à partir de laquelle son possible nous parvient spécifications, prix et date de sortie.

Microsoft répétera la conception générale et le concept de l’original que nous avons eu l’occasion d’analyser. Un appareil dans format détachable, une tablette à haute mobilité typique alimentée par un clavier et un stylet pour augmenter son champ d’action, et une languette à l’arrière pour la placer sur le bureau et varier son angle de visualisation et de manipulation.

L’écran Surface Go 2 s’agrandit légèrement pour 10,5 pouces sans augmenter la taille globale (grâce à la réduction des biseaux) et surtout, il augmente sa résolution native sur le discret de l’original jusqu’à 1920 x 1280 pixels.

Inside souligne la nouveauté d’un Intel Core m3-8100Y, un modèle beaucoup plus puissant que le Pentium d’origine, bien que la vérité soit que dans cette version, nous nous attendions au changement d’une architecture ARM. Il peut être combiné avec 4 ou 8 Go de RAM, tandis que pour le stockage interne, il offrira 64 ou 128 Go extensibles avec des cartes microSD.

Amélioration de la connectivité avec la nouvelle norme sans fil Wi-Fi 6, en plus du port USB Type-C, des connecteurs audio, un port Surface Connect (nous n’aimons toujours pas les ports propriétaires…) et la possibilité de prise en charge des réseaux mobiles haut débit 4G-LTE.

Surface Go 2 et Windows 10 S

La pire chose à propos de cette tablette restera son système d’exploitation et c’est une déclaration inquiétante étant donné que Microsoft est le premier producteur mondial de logiciels. Un système plafonné et limité, hors jeu, qui n’a pas la capacité de gérer l’écran multi-touch d’une tablette Android (sans parler d’iOS) et n’offre pas les fonctionnalités de la version desktop dans l’exécution des applications. Pas de Win32.

Microsoft est en train de résoudre le problème avec Windows 10X, une version plus spécialisée qu’un Windows 10 S qui répète le même problème qu’il y a des années, d’autres tablettes telles que Surface RT finissent en fiasco.

Surface Go 2 sera mis à jour légèrement mais commodément et maintiendra le bas prix de base de l’original 399 $. La question est que vous devrez ajouter le prix du clavier et du stylet si vous souhaitez améliorer ses capacités et avec l’augmentation du prix, il existe de meilleures tablettes comme la Samsung Galaxy Tab. Au sommet, il a une grande concurrence, que ce soit l’iPad Pro ou le même Microsoft Surface Pro, ceux-ci sont fortement recommandés. Nous attendrons l’annonce officielle.