surpasse à peine la GeForce GTX 650 Ti

Le géant de la puce vient de terminer l’Intel DG1, une carte graphique de nouvelle génération et basse consommation qui a été le centre d’attention des multiples présentations faites par la société de Santa Clara.

Au niveau de l’architecture, Intel DG1 est basé sur le Gen12, les mêmes que les GPU intégrés utilisés dans les processeurs Intel Tiger Lake, bien qu’étant une solution dédiée, il est capable d’offrir une configuration plus puissante. Nous savons que cette carte graphique est livrée avec un total de 96 unités d’exécution actives, ce qui représente un total de 768 shaders

Avec ces spécifications, nous avons eu l’idée que leurs performances seraient à mi-chemin entre la GTX 1050 et la GTX 1050 Ti, mais la première démonstration faite par Intel exécutant Destiny 2 et les informations que nous avons vues plus tard pointaient dans la direction opposée: l’Intel DG1 allait être plutôt entre la GT 1030 et la GTX 1050.

Les résultats de performance qui sont apparus dans la base de données SiSoft Sandra renforcent les pires prévisions. En FP32 (simple précision), principalement utilisé dans les jeux, les performances de l’Intel DG1 ne sont légèrement supérieur à celui proposé par une ancienne GTX 650 Ti NVIDIA, une carte graphique qui, je vous le rappelle, a été lancée en 2012, est basée sur Kepler et compte 768 shaders, 64 unités de texturation et 16 unités raster.

Si on le compare avec le GTX 1050 Ti à l’Intel DG1 rendement 51% de moins, une énorme différence qui place le nouvel Intel dans une position vraiment compliquée. Non seulement lléguera quatre ans plus tard que la GTX 1050 Ti, mais il aura également des performances beaucoup plus faibles que cela.

Là où Intel DG1 brille, c’est dans les performances en FP16 (précision moyenne), mais cela est principalement utilisé dans MATLAB et dans les applications dédiées à la formation des réseaux de neurones, suggérant que le géant des puces pourrait limiter cette nouvelle carte graphique au secteur des serveurs et des centres de données.





L’Intel DG1 s’inscrit dans la gamme basse, et les modèles supérieurs?

Si nous extrapolons les données de performance que ces informations nous laissent, nous pouvons le faire une estimation des performances qui aura les versions configurées avec 256 et 512 unités d’exécution:

L’Intel DG avec 256 unités d’exécution, ce qui équivaudrait à 2 048 shaders, serait sous la GTX 780.

Dans le cas d’Intel DG avec 512 unités d’exécution, ce qui équivaudrait à 4 096 shaders, on parlerait d’une carte graphique qui serait un peu sous un RTX 2060-GTX 1070 Ti.

Il ne fait aucun doute que toutes ces estimations sont en deçà de nos attentes, mais elles ne sont pas du tout mauvaises pour être la première génération de cartes graphiques qu’Intel lance depuis la fin des années 90. Faudra voir, oui, la question de la consommation.

Nous avons récemment vu que cette version avec 512 unités d’exécution allait avoir un TDP de 400 à 500 watts. Il est clair que si votre performance est directement au niveau d’un RTX 2060, cela n’aura pas de sens, car le TDP de ce tour sera 160 watts

Je pense qu’il est de plus en plus clair que l’architecture qu’Intel utilise n’est pas appropriée. Il est vrai qu’il évolue facilement, car il suffit de joindre des blocs de 128 unités d’exécution pour créer des solutions plus puissantes, mais le rapport performances-consommation est assez faible et ne peut pas rivaliser efficacement avec les solutions que NVIDIA et AMD ont sur le marché. .