Surpris, Huawei dispose désormais également d’une carte de crédit

Et rien aussi Huawei maintenant il a son propre carte de crédit, un peu comme Apple. Étonnamment, le géant chinois a présenté ce produit lors d’un événement en Chine dédié à P40 series. Malgré la présentation, cependant, on en sait peu sur le produit lui-même et les spécifications.

La carte possède un support numérique à large spectre et est évidemment connectée à Huawei Pay. Un tel système implique que la gestion est partagée entre l’utilisateur, dans certains aspects, et le géant chinois dans d’autres. C’est un carte physique prise en charge par UnionPay avec la possibilité de payer sans contact grâce àNFC.

Carte Huawei

Un autre aspect révélé est que la carte aura des commissions, une différence substantielle par rapport à celle d’Apple. Dans le même temps, cependant, Huawei a décidé que les premiers utilisateurs qui décident de se fier à cette carte seront libérés des commissions susmentionnées pour toute une année. Cette période peut être prolongée pour une année ultérieure, mais à condition que le client l’atteigne un certain nombre de transactions.

Un aspect à souligner lors de la présentation d’un tel produit est le fait que la sécurité des données liées aux cartes de chaque utilisateur est garantie. Les critiques qui sont adressées à Huawei sont presque toujours liées à ce point, donc lors de la présentation, ils nous ont gardés clairs à ce sujet. De nombreux autres aspects seront divulgués, mais il est clair que cette carte vise à essayer de couper une part du marché sur laquelle elle s’est concentrée également Apple.