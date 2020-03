Surprise! Frozen 2 arrive à Disney Plus ce week-end

Mise à jour: Disney sortira maintenant Frozen 2 ce dimanche 15 mars prochain sur Disney Plus aux États-Unis. En Australie, vous pourrez le regarder le mardi 17 mars.

Surprise! # Frozen2 arrive tôt sur #DisneyPlus. Commencez à diffuser ce dimanche. pic.twitter.com/5xXAFCGArVMarch 14, 2020

Histoire originale: Frozen 2 arrive à Disney Plus aux États-Unis le 26 juin, selon une nouvelle liste sur le service de streaming. Cette mise à jour a été repérée par l’utilisateur jonnyslats sur le subreddit Disney Plus, et cela signifie que seuls deux des grands films de Disney de 2019 n’ont pas de date de sortie sur le service – Star Wars: The Rise of Skywalker et Maleficent: Mistress of Evil.

Sur Disney Plus Australie, la page de liste indique que Frozen 2 arrivera le 31 juillet. Puisque Disney Plus UK n’a pas encore été lancé, nous ne savons pas quand le film se présentera, ahem, sur la version britannique du service.

Au cours des derniers mois, Disney Plus a fait avancer les choses avec un mélange de grands films de 2019 et le lent filet de films provenant d’autres services à mesure que les accords de licence expirent. Depuis janvier, les versions en direct de The Lion King et Aladdin sont sorties sur le service, de même que des films manquants tels que Black Panther.

Frozen 2 sera probablement un tirage massif pour le service de streaming: c’était le troisième film le plus rentable de 2019 à 1,449 milliard de dollars, seulement derrière deux autres films Disney, Avengers: Endgame et The Lion King. Frozen 2 est sorti sur vidéo numérique à domicile le 25 février – donc le temps d’attente pour qu’il atterrisse sur Disney Plus est presque exactement de quatre mois.

Qu’est-ce qui mérite d’être regardé entre-temps?

Alors que Disney Plus continue d’avoir de nouveaux originaux comme Diary of a Future President, le film Timmy Failure et la dernière saison de The Clone Wars, ses plus gros originaux arrivent plus tard dans l’année. The Falcon and the Winter Soldier (août), The Mandalorian season 2 (octobre) et WandaVision (décembre) sont encore loin.

C’est une longue attente, mais Disney Plus reste assez bon marché à un prix fixe de 6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 $ AU par mois ou 69,99 $ / 59,99 £ / 89,99 $ AU par an, en particulier si vous avez des enfants. Cependant, ils devraient vraiment résoudre le problème du rapport hauteur / largeur des Simpsons.