Surprise! Sonos vient de ramener ses meilleures offres du Black Friday à temps pour Noël – .

Si vous êtes un utilisateur de Sonos, vous savez sans aucun doute qu'il y a eu des offres intéressantes au cours des dernières semaines. Les plus populaires doivent être le Sonos One SL pour seulement 149 $ et le Sonos One de 2e génération pour 169 $. Ce à quoi vous ne vous attendiez probablement pas – en particulier à Noël dans deux jours seulement -, c'est qu'Amazon et Sonos ramènent leurs meilleures offres du Black Friday et qu'ils livrent toujours à temps pour Noël si vous commandez immédiatement! La star du spectacle est certainement la barre de son Sonos Beam à 400 $ pour 319 $, et vous pouvez obtenir la Sonos Playbar ou Sonos Playbase pour 559 $ chacun. Le Sonos Sub est également en vente pour 599 $, et toutes ces offres se termineront bientôt.

Sonos Beam

La barre de son compacte et intelligente pour votre téléviseur, votre musique et plus encore

Jouez tout ce qui compte pour vous avec Beam. Contrôlez-le avec votre voix, votre télécommande, l'application Sonos, etc.

Spécialement réglé par des ingénieurs du son oscarisés pour souligner le son de la voix humaine

Amazon Alexa est intégré pour que vous puissiez jouer de la musique, consulter les actualités, définir des alarmes, obtenir des réponses à vos questions et bien plus, complètement mains libres

Passez du déballage à l'écoute en quelques minutes avec seulement deux cordons et détection automatique à distance

Alexa parle anglais et espagnol

Sonos One SL

Son brillant – obtenez un son riche et enveloppant avec le tout nouveau Sonos one SL, et contrôlez-le avec l'application Sonos, Apple airplay 2, etc.

Pour chaque pièce – le design compact convient à presque tous les espaces. Placez-le sur le comptoir de votre cuisine ou rangez-le sur la bibliothèque de votre bureau. Il résiste à l'humidité pour que vous puissiez même le mettre dans la salle de bain.

Apple airplay 2 – diffusez du son directement depuis votre iPhone ou iPad et demandez à Siri de jouer à Apple Music.

Son stéréo à deux – Associez-le à Sonos l'un ou l'autre SL dans la même pièce pour une séparation stéréo et un son plus détaillé. Utilisez une paire comme entourage de cinéma maison arrière avec une barre de jeu, une base de jeu ou une poutre.

Créez votre système – connectez facilement les haut-parleurs Sonos dans différentes pièces via Wi-Fi pour créer un système audio domestique qui rassemble chaque pièce et tout le monde.

Facile à utiliser – la configuration prend quelques minutes et le contrôle est simple avec l'application Sonos et Airplay2.

Sonos One

Sonos One – Le puissant haut-parleur intelligent avec commande vocale intégrée.

Son brillant – Obtenez un son riche et enveloppant avec Sonos One et contrôlez-le avec votre voix, l'application Sonos, Apple AirPlay2, etc.

Contrôle vocal – Amazon Alexa est intégré de manière à ce que vous puissiez écouter de la musique, consulter les actualités, régler des alarmes, obtenir des réponses à vos questions, et bien plus, complètement les mains libres.

Pour chaque pièce – Le design compact convient à presque tous les espaces. Placez-le sur le comptoir de votre cuisine ou rangez-le sur la bibliothèque de votre bureau. Il résiste à l'humidité pour que vous puissiez même le mettre dans la salle de bain.

Son stéréo avec deux – Associez deux Sonos One dans la même pièce pour une séparation stéréo et un son plus détaillé. Utilisez une paire comme surround home cinéma arrière avec Playbar, Playbase ou Beam.

Créez votre système – Connectez-vous sans fil à d'autres haut-parleurs Sonos pour profiter d'un son brillant dans n'importe quelle pièce ou dans chaque pièce.

Barre de lecture Sonos

La barre de son montable pour la télévision, les films, la musique et plus encore.

Profitez de dialogues nets et de basses impressionnantes d'un mur à l'autre avec la barre de lecture. Contrôlez-le avec l'application Sonos, votre télécommande, etc.

Que vous le montiez au mur ou que vous le placiez sous votre téléviseur sur un support ou une console, la barre de lecture s'accorde automatiquement pour le meilleur son possible.

La barre de lecture a été spécialement réglée par des ingénieurs du son oscarisés pour souligner le son de la voix humaine afin que vous puissiez toujours suivre l'histoire.

Connectez facilement les haut-parleurs Sonos dans différentes pièces via Wi-Fi pour créer un système audio domestique qui rassemble chaque pièce et tout le monde.

La configuration est simple. Passez du déballage à l'écoute en quelques minutes avec seulement deux cordons et détection automatique à distance. Dimensions (H x L x P) Pendant le montage – 5,51 x 35,43 x 3,35 pouces

Sonos Playbase

La base de son élégante pour la télévision, les films, la musique et plus encore

Playbase disparaît pratiquement sous le téléviseur tandis que ses dix haut-parleurs amplifiés fournissent des booms profonds et des chuchotements cristallins

Diffusez du son directement depuis votre iPhone ou iPad et demandez à Siri de jouer à Apple Music

Playbase n'est que le début de l'expérience ultime du home cinéma. Connectez sans fil Sub et une paire d'enceintes à tout moment pour un divertissement encore plus immersif

Sonos Sub

Le caisson de basses sans fil pour des basses profondes.

Écoutez et ressentez la différence lorsque vous connectez sans fil Sub à votre système Sonos.

Tenez-le droit, placez-le sur le côté ou glissez-le sous le canapé.

Découvrez des basses pures avec zéro buzz, hochet ou vibration.

Associez-le à Sonos Beam, Playbar ou Playbase pour un home cinéma incroyable et ajoutez des surround arrière pour un son immersif.

Suivre @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l'image: Sonos