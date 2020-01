[Survey] Le Nouvel An a battu des records de dépenses sur l’App Store, vous êtes-vous impliqué?

Plus tôt cette semaine, Apple a salué une “année historique” pour ses services dans un communiqué de presse officiel. Il a décrit 2019 comme la plus grande année pour les services dans l’histoire d’Apple, citant de grands succès pour son App Store, Apple Music, Apple News, Apple TV + et Apple Arcade.

L’un des extraits de nouvelles les plus cool a été la révélation que les dépenses sur l’App Store ont atteint des niveaux record au cours de la période des fêtes cette année, soit 1,42 milliard de dollars entre la veille de Noël et la Saint-Sylvestre, soit 16% de plus que l’année dernière. De plus, le 1er janvier 2020, les clients ont battu le record de dépenses sur une seule journée sur l’App Store, dépensant 386 millions de dollars!

Mais la question est, sur quoi? Bien sûr, la nouvelle année est un temps pour de nouveaux débuts, sans aucun doute beaucoup d’entre vous ont mis la main sur de nouvelles applications de remise en forme, des plans d’entraînement, des guides d’entraînement et plus encore au début de votre campagne de remise en forme annuelle. Peut-être que certains d’entre vous ont décidé de se lancer dans un nouveau passe-temps comme la photographie, ou peut-être avez-vous ajouté un nouvel abonnement à votre liste sans cesse croissante …

Quoi que ce soit, nous voulons avoir de vos nouvelles! Jetez un coup d’œil à notre enquête ci-dessous et dites-nous comment (et si) vous avez participé aux dépenses record de l’App Store d’Apple le 1er janvier. Si vous le faites, dirigez-vous vers les commentaires et faites-nous savoir ce que vous ” ai investi dans, ou mieux encore, parlez-nous de quelque chose auquel nous n’avons pas pensé ou mentionné ici! Nous sommes ravis d’avoir de vos nouvelles et nous vous ferons bientôt part de nos constatations! Qui sait, il peut y avoir une application, un jeu ou un service surprise qui motive les dépenses cette nouvelle année!

Merci d’avoir participé et n’oubliez pas de nous en dire plus dans les commentaires ci-dessous!