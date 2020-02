Survivant: Jeremy Collins & # 039; Chances d’être le vainqueur de la saison 40

Dans un jeu où le feu représente votre vie, le pompier Jeremy Collins devra redoubler d’efforts pour éteindre les flammes de ses concurrents Survivant: Gagnants en guerre. Champion d’une autre saison de tous les rapatriés, Jeremy a combattu – et battu – certains des plus grands. Mais cette saison, la saison 40 (!!!), la porte à un autre niveau.

Apparaissant à l’origine sur San Juan del Sur aux côtés de sa femme Val, Jeremy est parvenu à la fusion, alimenté par l’éviction précoce de son Val. Il avait une forte maîtrise de son alliance avec le Hunahpu. Mais c’est ce rôle de leader qui lui a causé des ennuis, car il était aveugle à la dixième place. Son alliée la plus étroite, Natalie Anderson, a ensuite gagné. Il est revenu deux saisons plus tard pour Second Chance déterminé à ne pas être la plus grande menace à tout moment. Il s’est couvert de boucliers de viande – d’autres joueurs dont le niveau de menace, d’un niveau physique ou stratégique, a éclipsé Jeremy – et cela a fonctionné. En amenant des hommes alpha comme Andrew Savage et Joe Anglim à la fusion, il s’est assuré un coup de feu pour renifler la fin de partie. De là, il a scellé un pacte avec Tasha Fox et Spencer Bledsoe, leur promettant les trois derniers. Lors du dernier conseil tribal, il a révélé au jury que Val était enceinte et lui avait dit lors de la visite familiale qu’il allait avoir un fils. Il a clôturé un arc gagnant satisfaisant pour le père de quatre enfants, même si cela n’a pas eu d’impact direct sur son blanchissage 10-0-0.

Connexes: Survivante: les chances d’être la gagnante de la saison 40 de Sandra Diaz-Twine

Pourquoi Jeremy va gagner

Jeremy a montré qu’il pouvait être loyal, comme le prouve son alliance avec Stephen Fishbach dans Second Chance. Fan du jeu, il sait être impitoyable. Et, plus important encore, il est conscient de la façon dont les autres le perçoivent. Il a même pris quelques kilos avant de se rendre à Survivor une troisième fois pour se faire moins de cible (bien que, soyons vrai Jeremy, vous n’étiez même pas près de bercer un père quand vous avez commencé le jeu.) Il a un relation préexistante avec Natalie et une amitié avec des gars comme Tyson Apostol et Rob Mariano, qu’il peut utiliser comme boucliers de viande comme la dernière fois.

Pourquoi Jeremy ne gagnera pas

Si Jeremy espère utiliser la même stratégie que lors de la saison 31, d’autres vainqueurs la reprendront. Le pire aspect de Winners at War est que personne ne peut cacher son match passé. Ils sont sur une île avec des gens qui connaissent leurs plus grandes forces, leurs plus grandes faiblesses. En fin de compte, le gagnant peut être quelqu’un qui entre dans le jeu en tant que quantité la plus inconnue. En tant que quelqu’un qui a joué il y a moins de 10 saisons, ce n’est peut-être pas Jeremy.

Prédiction: 11e place: C’est le point du jeu où les menaces physiques sont généralement éliminées. Et bien que Jeremy ne soit pas considéré comme une bête de défi, son athlétisme combiné à sa profonde compréhension du jeu peut entraîner sa disparition peu de temps après la fusion. Le gars qui a inventé la stratégie du bouclier de viande peut être sorti avec une dose de son propre médicament.

Suivant: Survivor: les chances de Parvati Shallow d’être le vainqueur de la saison 40