Surviving the Aftermath, analyse: repenser nos actes

Ces jours de quarantaine, nous avons essayé le nouveau Paradoxe, Survivre aux séquelles, survivant aux conséquences. Ce nouveau jeu de gestion des ressources nous présente un monde dévasté après une mauvaise gestion des ressources dans la vraie vie.

Prérequis

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Processeur: Intel Core i5-3570K à 3,40 GHz / AMD Ryzen 3 2200G.

Carte vidéo: GeForce GTX 760 / Radeon R9 380.

RAM: 8 Go de RAM.

Espace disque: 10 Go d’espace libre.

Direct X: Directx 11.

L’environnement

Au début du jeu, «Survivre aux séquelles»Nous propose différents pourcentages de difficulté, qui augmenteront selon les scénarios que nous choisirons. Nous pouvons essayer de survivre facilement, dans un endroit avec des terres fertiles et des ruines qui nous permettent de construire et de cultiver, ou nous pouvons aller dans l’environnement le plus difficile, sur une planète aride et aride, avec un climat chaud et sec et avec une terre fertile uniquement 10%. Quoi que nous choisissions, il y aura toujours des catastrophes, le monde continue de lutter contre nous, mais nous pouvons choisir sa probabilité.

Le catastrophes Ils peuvent nous attaquer à tout moment, bien que le jeu nous avertisse dans combien de temps il se déroulera, afin que nous puissions nous préparer. Il existe différents types d’événements qui peuvent nous arriver, pluie de météores, orages ou pandémies (très approprié en ces temps).

Dans “Surviving The Aftermath”, vous pouvez également choisir le niveau de pollution laissé dans l’environnement. Ce niveau de contamination affectera nos colons qui, selon le temps qu’ils passent à proximité de zones contenant des résidus toxiques, peuvent devenir intoxiqués et nécessiteront des soins médicaux pour survivre.

Il nous donne également la possibilité de choisir la quantité de ressources avec lesquelles nous devons commencer, le mode facile nous permet de garder un bunker avec quelques ressources pour commencer et le mode difficile ne nous offre rien. Ces ressources seront toujours à notre disposition, éparpillées sur la carte et ce sont les colons porteurs qui vont automatiquement vers eux et les emmènent là où ils sont nécessaires.

Une fois que vous avez choisi la difficulté, il vous suffit de choisir votre drapeau, parmi les options qu’ils vous proposent, le nom du quartier et la devise, et de commencer à jouer.

Colons survivants

Surviving The Aftermath consiste à maintenir nos colons en vie. Pour cela, nous devons leur fournir un abri, de la nourriture, des boissons et des soins de santé en cas d’empoisonnement ou de chutes. Pour commencer, dans “Surviving The Aftermath”, nous pouvons choisir le groupe sur lequel nous allons compter, nous devons choisir, des individus expérimentés qui iront loin de ce monde, une bande de survivants capables de prendre soin d’eux-mêmes et un groupe de inadaptés ambigus. Dans l’un ou l’autre de ces deux groupes, il y aura les enfantsLes enfants grandissent pour devenir des adultes utiles avec lesquels travailler. De plus, les colons continuent leur vie, afin que des couples avec enfants puissent se former, afin que notre population, si elle est heureuse, puisse se développer de manière organique.

Une autre façon de développer notre colonie est bienvenue aux colons qui apparaissent à notre porte et qu’en plus de la main-d’œuvre, ils peuvent nous accorder une autre ressource.

Les colons peuvent travailler dans une certaine position, comme la casse, l’infirmerie ou la couture ou ils peuvent être porteurs. Il est très important qu’il y ait toujours des colons libres qui peuvent travailler comme porteurs, sinon nos ressources ne se déplaceront pas d’un endroit à un autre.

Menez la colonie

Nous serons les chefs de file de la colonie, nous choisirons ce qui sera construit et où, pour cela, nous devons d’abord choisir l’idéologie avec laquelle nous travaillerons. Nous pouvons être un survivant difficile qui tirera davantage parti des ressources; un constructeur de colonie, qui gardera la colonie toujours en activité et en croissance; ou un explorateur de la nature qui souhaite découvrir des territoires.

En tant que dirigeants, nous devons également donner une réponse, non seulement aux dilemmes de nos colons, mais aussi aux personnes qui se présentent à notre porte. De nouveaux groupes de colons peuvent apparaître à la porte et viendront parfois avec un éclaireur, si nous les acceptons, cet éclaireur rejoindra notre groupe et nous pourrons collecter divers objets sur toute la carte.

En acceptant de nouveaux colons, nous pouvons également prendre certaines ressources, telles que de la nourriture ou des vêtements.

Une vieille femme peut aussi venir à notre porte avec une énigme qui si nous devinons nous donnera un cadeau. Si nous ne le devinons pas, il partira sans rien nous donner, mais il réapparaîtra en même temps avec la même énigme et nous aurons l’occasion d’y répondre à nouveau correctement.

Des commerçants viendront également qui nous permettront de troquer, avec ces barters nous pourrons faire pousser de nouvelles graines dans nos champs et cela nous donnera une meilleure nourriture pour la population, comme du blé qui nous permet de faire de la farine et du pain.

Les colons nous présenteront également des dilemmes tels que la chasse à un animal mutant ou l’exploration d’un terrain difficile. Accepter ces demandes leur donnera du bonheur, mais nous risquons également de perdre des ressources ou de revenir avec des os cassés ou intoxiqués.

Gameplay

Lorsque nous commençons à jouer à partir de zéro, “Surviving The Aftermath” nous donne quelques conseils, mais la vérité est qu’ils ne sont pas très explicatifs et nous finissons souvent par apprendre des choses par essais et erreurs.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les bâtiments sont construits avec des porteurs, qui transportent les ressources d’un endroit à un autre et le font automatiquement, tout comme dans Surviving Mars, les drones le font. Si les porteurs, ou tout autre colon, tombent malades, allez à l’infirmerie chaque fois qu’il y a de la place ou quelqu’un qui peut vous aider.

Nous pouvons choisir si et combien de personnes nous voulons travailler dans les différents postes. Dans certaines occasions, lorsque cela est nécessaire, nous pouvons laisser un poste vacant pour assister à d’autres ou laisser les colons être porteurs parce que nous en avons besoin.

Pour naviguer d’un côté à l’autre de la carte dans laquelle nous jouons, nous le ferons toujours en le faisant glisser avec la souris. Cette modalité pose un problème lorsque nous devons changer les zones de travail. Les zones de travail sont les situations des différentes ressources dispersées sur la carte.

Par exemple, un dépotoir tire ses ressources de gisements métalliques, ces gisements métalliques seront partout sur la carte. Nous pouvons toujours construire les junkyards près des entrepôts ou les construire dans un endroit qui nous convient et les porteurs se déplacent sur la carte pour se rapprocher des ressources.

Pour cela, nous devrons sélectionner une zone de travail contenant le matériel dont nous avons besoin, le problème est que lorsque nous voulons changer la zone de travail par glisser-déposer, la zone est désélectionnée, le défilement ne permet pas non plus de s’éloigner, il est donc très difficile en choisissant des zones de travail éloignées, le plus simple est que lorsque nous manquons de zones de travail, nous détruisons la construction et la reconstruisons à proximité des ressources.

Avec la la science de nouvelles infrastructures et compétences sont acquises. Ce système scientifique rappelle celui de la civilisation et aussi et est le même que celui de Survivre à Mars. La différence est qu’ici, pour étudier de nouvelles actions, nous aurons besoin de collecter la science et la science est réalisée sur la carte d’exploration avec le explorateurs. Ceux-ci devront découvrir la carte qui entoure notre colonie et à certains endroits ils trouveront la science.

Parfois, pour obtenir n’importe quelle ressource, y compris la science, les explorateurs seront exposés à des dangers qui leur feront perdre la vie, pour la récupérer, ils peuvent retourner dans la colonie et selon la vie qu’ils ont perdue, ils y resteront un certain nombre de jours.

Pour commencer à utiliser les explorateurs et être approché par d’autres colons, nous devons d’abord réparer la porte d’entrée de la colonie. Les explorateurs se déplacent tour à tour sur la carte et pour choisir la destination est marqué avec la souris, mais nous ne pouvons les prendre que pour nous montrer l’écran, pas plus loin. Grâce à la carte d’exploration, il y a des voitures abandonnées qui permettent d’amener plusieurs explorateurs au même point et plus rapidement. Bien que pour découvrir de nouveaux domaines ou obtenir des ressources, ils devront sortir de la voiture. Ils peuvent également combattre d’autres colonies agressives pour obtenir leurs ressources.

Au fur et à mesure que nous collectons des données scientifiques, nous pouvons les investir dans des connaissances d’exploration, dont le commerce qui nous permettra d’échanger des ressources avec d’autres colonies.

Installations

Il existe différentes infrastructures que nous pouvons construire et elles sont divisées en routes, abris, stockage, nourriture, eau, ressources, produits, santé, exploration, décoration, énergie et bonheur.

En sélectionnant dans chaque installation, nous avons des informations sur son état et le nombre de personnes qui y travaillent, au cas où ce serait un travail.

Lorsqu’il y a une pluie de météores, il peut y avoir des dommages que les colons devront réparer avec des matériaux de construction, mais les installations électriques peuvent également être endommagées par l’utilisation. Le problème est que lorsqu’ils tombent en panne, nous n’en sommes pas avertis, seule une fumée s’en dégage et nous nous rendons compte que l’énergie a chuté.

Conclusions

“Surviving The Aftermath” est un jeu amusant et simple de gestion des ressources avec un thème très réussi. Mais il est vrai que sa simplicité peut le rendre très facile et répétitif lorsque nous allons de l’avant, donc si nous sommes très assidus de ce type de jeux, il vaut mieux le mettre en mode difficile.

Le mode de navigation m’a paru très inadapté lorsque l’on veut diriger les explorateurs ou rechercher des ressources. Mais si vous aimez ce type de jeux, c’est un bon achat pour sortir ces jours-ci.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Très simple, la dynamique se rattrape très vite bien qu’elle risque de devenir reptilienne.