Survivor: Adam Klein peut-il tenir tête à Boston Rob?

Une première histoire émergente Survivor: Winners At War, à la surprise de quelques-uns, autour de Boston Rob. Peu de choses ont changé depuis la saison 4, Marquises, où il était tellement concentré sur le contrôle direct des joueurs autour de lui qu’il a gagné de nombreuses comparaisons avec un parrain. Ici, il est toujours en tête du peloton, toujours en train de donner des ordres, et la question est de savoir combien de temps cela durera-t-il et qui sera la personne pour le descendre? À l’heure actuelle, le principal concurrent est, assez étrangement, Adam Klein.

Adam, bien qu’un gagnant très adorable en raison de son histoire émotionnelle dans sa saison originale, était également celui qui avait ses défauts en plein air sur Survivor. Il a semblé faire plusieurs erreurs lors de la fusion et de la fin de partie, donc à la fin sa victoire unanime ne s’est jamais sentie aussi impressionnante que les autres. Après une saison gagnante, Adam n’était pas considéré comme un concurrent majeur, mais maintenant, après avoir été de nouveau pris au piège dans la première, il s’est bien rétabli et semble être dans une position clé et a beaucoup de potentiel pour apporter des changements au sein de la tribu.

Il a laissé passer l’occasion d’éliminer l’allié de Rob, Parvati, dans le dernier épisode, et a choisi d’aller à la place avec tout le monde pour voter contre Danni, qui était au moins affilié à l’alliance de la “vieille école” de Rob dès le début. Alors maintenant, ce que les fans se demandent, c’est si Adam, et beaucoup d’autres gagnants plus récents, attendent correctement leur temps pour frapper des goûts comme Rob et Parvati; ou vont-ils être systématiquement trompés pour les garder pour une raison ou une autre? L’enquête indique que c’est le premier.

Adam n’est pas un joueur parfait. Loin de là. Mais en fin de compte, c’est un acteur stratégique très solide et logique. Ses erreurs notables au cours de sa dernière saison se sont concentrées sur le fait de ne pas tenir compte des motivations émotionnelles des autres, plutôt que de lui faire simplement une erreur stratégique claire. Il est en mesure de bien voir le plateau de jeu, et cela a été renforcé par la façon dont il s’est remis d’être ciblé, et son insistance pour Denise qu’elle lui donne une partie d’une idole au lieu de Parvati. Il comprend bien où il se trouve au sein de la tribu et de qui il devrait garder le pouvoir.

La position d’Adam, bien qu’elle ne contrôle pas extérieurement, est silencieusement puissante. C’est de cette façon à la fois à cause de la façon dont lui et ses alliés ont joué, mais aussi à cause des propres erreurs de Rob. Adam et Denise sont dans une position médiane inoffensive après avoir dévié la cible dans le premier épisode, tandis que Ben a récemment buté la tête avec Rob et est une de ses cibles, et Jeremy et Michele ont tous deux été exclus du premier vote et blâment sûrement l’ancien. alliance scolaire plus que quiconque. Ajoutez à cela le fait que Ben s’est rapproché d’Adam et Denise, et il n’y a pas de joueurs isolés contre lesquels Rob peut facilement retourner les gens. Il n’y a pas non plus de dynamique claire entre nous et eux, avec laquelle il travaille généralement bien.

Survivor: Winners At War se développe contre Boston Rob plus rapidement que toutes ses autres pertes. Les murs se rapprochent de son alliance. Le fait que les joueurs attraperont Amber pour l’aider à partir de Edge of Extinction ne rendra pas exactement sa cible plus petite aussi. Adam est le principal acteur en mesure de le faire tomber le plus tôt possible, bien qu’il soit souvent sous-estimé par beaucoup. Cependant, même si Boston Rob réussit à passer entre les doigts d’Adam, il tombera plus tôt que tard.

