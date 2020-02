Susan Fowler parle de son livre; la science de la fabrication d’alcool; et plus – .

– En 2017, la nouvelle des problèmes de harcèlement sexuel chez Uber a fait la une des journaux nationaux et des enquêtes ont conduit à la destitution du dirigeant de l’entreprise. Depuis lors, un coup de projecteur a été mis sur le harcèlement sexuel dans l’industrie technologique et la communauté des startups. La femme qui a présenté son histoire à Uber était Susan Fowler. Fowler parlera de son expérience et de son livre, Whistleblower: My Journey To Silicon Valley And Fight for Justice At Uber, à 19 h 30. le 25 février au Great Hall de Seattle.

– Les nouvelles d’une nouvelle startup ou d’une entreprise qui obtient de gros financements sont presque quotidiennes à Seattle. Mais qu’est-ce qui fait de Seattle un endroit idéal pour les startups? Une table ronde intitulée The Seattle Startup Engine organisée par le New York Times dans le cadre de sa série TimesTalks tentera de répondre à cette question. Animé par Karen Weise, correspondante technologique pour le New York Times, le panel comprendra des dirigeants de Redfin, The Riveter, Convoy et Code.org. L’événement a lieu à 18h30 le 26 février au bloc 41.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Immigration – Histoire de réussir en Amérique: Une conférence du professeur Peter Catron de l’Université de Washington sur la mobilité socioéconomique des immigrants au Kane Hall de l’Université de Washington à Seattle; 19 h 30 à 20 h 30, mercredi 19 février.

Comment réussir votre collecte de fonds: Une présentation sur les multiples avenues pour la collecte de fonds de démarrage à WeWork à Seattle; 12 h à 14 h, le jeudi 20 février.

Albers Executive Speaker Series: Manny Medina, PDG de Outreach: Un exposé sur la façon dont la stratégie de produit pivotante peut parfois aider votre entreprise à l’Université de Seattle à Seattle; 17 h 30 à 18 h 30, le jeudi 20 février.

Une année de rassemblement: repenser l’espace public à Seattle: Un panel sur la façon dont Seattle pourrait utiliser l’espace dans certaines des plus grandes entreprises technologiques de la ville pour un usage public, au bloc 41 à Seattle; 18 h 30 à 21 h 30, le jeudi 20 février.

Fondamentaux pour les startups: 6 étapes pour réussir des réunions de vente en tête-à-tête: Une présentation sur les stratégies de vente réussies au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 21 février.

Trivia Night: L’histoire de la science-fiction noire: Un événement trivial littéraire mettant en vedette des auteurs locaux à la Librairie de l’Université de Seattle; 18 h à 20 h, vendredi 21 février.

Science des esprits: Un événement mettant en vedette des distillateurs locaux parlant de la science qui sert à fabriquer des boissons alcoolisées au Pacific Science Center de Seattle; 19 h à 22 h, vendredi 21 février.

I Dig Dinos: Ice Ages: Un événement familial où les enfants peuvent explorer et découvrir les fossiles au Burke Museum de Seattle; 10 h à 14 h, dimanche 23 février.

Atelier AoA: Fonctionnement de l’évaluation de démarrage: Une présentation offrant aux startups des stratégies pour estimer la valorisation de Create 33 à Seattle; 12 h à 13 h, mardi 25 février.

Bootcamp de lancement: Un atelier où les startups peuvent obtenir des commentaires d’entrepreneurs expérimentés sur leurs emplacements à Redfin à Seattle; 18 h à 21 h 30, le mercredi 26 février.

Pour plus d’événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.