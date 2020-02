suspendu toutes les demandes de service

Le redoutable Coronavirus crée questions de différents types, y compris à la plate-forme de commerce électronique Amazon qui, au cours des derniers jours, a suspendu les livraisons de son service Prime Now.

Plus précisément, le service a été suspendu pour trop de demandes, livraisons aux villes de Milan et Turin. En fait, au cours des derniers jours, nous avons parlé d’énormes retards pour trop de demandes d’utilisateurs. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon Prime Now suspend le service de livraison pour trop de demandes

Selon ce que rapporte Il Sole 24 Ore, La plateforme Jeff Bezos a décidé de bloquer les livraisons Prime Now. Ce sont donc ceux qui vous permettent de recevoir votre commande à domicile en une heure ou en deux heures. On ne sait pas encore combien de temps durera cette décision, mais la société a fait savoir qu’elle se préparait à renforcer le service.

Si vous vous connectez au site officiel du service, vous remarquerez immédiatement avertissement qui dit: «Les livraisons ne sont pas disponibles aujourd’hui. En raison de la demande, les bandes de livraison sont temporairement fermées “. N’oubliez pas que Prime Now n’est disponible que dans les villes de Rome, Milan et Turin. Cependant, il semblerait que les livraisons ne soient actuellement disponibles que pour les villes de Milan et Turin, le service semble fonctionner à Rome.

Dans les villes concernées, elles connaissent une forte demande et pour cette raison il peut y avoir des retards particuliers. Les achats en ligne en ce moment ne sont pas vraiment faciles pour certains Italiens. Les initiés continuent de travailler pour que la situation soit résolue le plus rapidement possible. Nous vous tiendrons évidemment informés dans les prochaines heures.