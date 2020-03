Suspension des contrôles fiscaux sur Unicredit, BNL et d’autres banques

Arrêtez les contrôles fiscaux pour gérer l’urgence du Coronavirus. C’est ce qui a été établi à la suite de la mise en œuvre du décret-loi du 11 mars 2020, avec lequel l’extension des zones rouges à l’ensemble du territoire italien a été organisée et l’état d’urgence dans le pays a été fixé.

Les activités de liquidation, de contrôle et d’évaluation cesseront, ainsi que les accès, inspections et vérifications, recouvrement et contentieux fiscal, sauf dans le cas où – comme précisé dans le décret – “Ne sont pas sur le point d’expirer (ou suspendu sur la base de dispositions réglementaires expresses) “.

Les contrôles fiscaux, dans ce contexte, subiront également un revers. Ainsi, l’action de Guardia di Finanza en référence aux fonctions fiscales: il s’agit en revanche d’un des moments les plus critiques de l’histoire économique de l’Italie, avec des activités qui pourraient venir à un effondrement en raison de la fermeture et des effets sur le secteur du tourisme.

Chèques fiscaux apurés: Guardia di Finanza suspendu jusqu’à nouvel ordre

Le directeur de l’agence gouvernementale s’est chargé de définir les détails de l’arrêt à l’Agence du revenu, Ernesto Maria Ruffini, au moyen d’une directive publiée immédiatement après l’annonce du 11 mars.

Les évaluations fiscales seront interrompues, notamment dans le cadre des travaux, sauf si, comme spécifié dans la directive, les conditions sont “D’indifférence et d’urgence”, qui serait plutôt respecté.

L’ensemble du corps des Flammes jaunes est actuellement engagé à permettre la mise en œuvre effective des règles restrictives de ces semaines, afin de contenir autant que possible les contagions et de nous permettre de retrouver rapidement un état normal, libérant l’Italie de cette crise non seulement sanitaire, mais aussi (et dans une large mesure) économique.