Switch Pro: les développeurs nous disent ce qu’ils veulent de la mise à niveau du Switch

Bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé par Nintendo, nous avons entendu de nombreuses rumeurs suggérant que la société sortira une troisième variante du Switch cette année. Cependant, contrairement au Switch Lite – qui était très concentré sur l’expansion du marché à l’extrémité inférieure du spectre grâce à son prix plus abordable – le “Switch Pro” envisagé améliorera la console de base de manière nouvelle et significative, offrant un expérience plus premium.

Nous sommes sûrs que les propriétaires de Switch ont beaucoup d’espoirs et de rêves pour un Switch mis à niveau, mais qu’en est-il des personnes qui créeront des logiciels pour ce système amélioré? Quelles nouvelles fonctionnalités aimeraient-ils voir qui faciliteraient leur travail ou leur permettraient de faire passer leurs titres au niveau supérieur?

Nous avons parlé à un groupe de développeurs Nintendo Switch pour leur demander exactement ce qu’ils aimeraient voir dans la rumeur Switch Pro.

Matériel plus puissant

(Crédit d’image: Future)

En ce qui concerne la fonctionnalité la plus demandée du point de vue du développement, «plus de puissance» est peut-être l’option la plus évidente.

“J’adorerais voir un modèle doté d’un écran 1080p et de la puissance de traitement nécessaire pour exécuter les performances de la station d’accueil Switch en mode portable”, a déclaré Thomas Kern de FDG Entertainment, la société chargée de faire venir Oceanhorn et Monster Boy sur Nintendo. console.

“Il serait également bon de voir du matériel amélioré pour augmenter le taux de rafraîchissement juste assez pour que les titres Switch existants, tels que Witcher 3, fonctionnent à 30 images par seconde – ou même à 60 images par seconde – sans perte d’image. Je pense que techniquement, c’est faisable.”

Joel Kinnunen, vice-président du studio Trine Frozenbyte, a des espoirs similaires. “Les développeurs veulent toujours ‘plus gros, plus vite, mieux’, donc un CPU et un GPU plus costaud seraient bien.”

“Les développeurs veulent toujours ‘plus gros, plus vite, mieux’, donc un CPU et un GPU plus costaud seraient bien.”

Joel Kinnunen – Frozenbyte

Andres Bordeu, fondateur et concepteur de jeux au studio Rock of Ages ACE Team, verrait également l’augmentation de la puissance comme le plus grand avantage d’une nouvelle console Switch.

«Nous nous distinguons probablement de nombreux développeurs indépendants puisque nos projets, bien que toujours indépendants, visent également à fournir des visuels incroyables alimentés par les dernières technologies et nous investissons beaucoup de temps dans la recherche et le développement. Dans la communauté indépendante, nous nous considérons comme des utilisateurs avancés d’Unreal Engine 4, qui est utilisé pour créer de nombreux jeux Switch, donc un GPU plus performant est quelque chose qui permet définitivement à des studios comme le nôtre d’apporter leurs créations sur la plate-forme de Nintendo. ”

Philip Barclay du développeur Sabotage de The Messenger est d’accord. «En tant que développeurs et grands fans de la console Nintendo Switch, l’une des choses qui serait formidable pour une version« Pro »serait de prendre en charge des techniques de rendu matériel supplémentaires pour des résolutions plus importantes. Si la version Pro augmente le GPU, nous pourrions commencer à voir du contenu encore plus étonnant dans les jeux Switch. “

Omar Cornut, directeur technique de Wonderboy: Le développeur de Dragon’s Trap, Lizardcube, est plus prudent et met en garde contre l’espoir d’un matériel plus puissant. “Je dois dire que j’aime mon Switch et je ne voudrais pas trop le changer; c’est un ajustement parfait pour les jeux que nous créons. Un matériel plus puissant est pratique, mais il crée également une tendance à conduire le budget de jeu moyen plus élevé afin d’être compétitif, ce qui a des effets d’entraînement sur la capacité des développeurs à expérimenter.

“Cela dit, le progrès technique est imparable. En tant que joueur, je souhaite que la puissance supplémentaire permette à plus de jeux Switch d’atteindre des fréquences d’images plus stables et plus élevées tout au long de la durée de vie de la console. Quelques gigaoctets de RAM et de cœurs de processeur supplémentaires faciliterait également le portage de projets multiplateformes. “

Meilleur écran

(Crédit d’image: Wachiwit / Shutterstock.com)

L’écran 720p sur le Switch n’est guère ce que vous appelleriez de pointe, il ne devrait donc pas être surprenant d’apprendre que les développeurs souhaitent également que cela s’améliore – même si les rapports suggérant qu’il pourrait venir avec un panneau 4K sont mal vus. ; Kern ne s’attend pas à voir 4K sur le nouveau système lui-même, en disant: “Je ne m’attends à rien de 4K, et personnellement, je ne voudrais pas de 4K sur Switch.”

Cornut estime que l’augmentation de la résolution du commutateur pourrait entraîner un équilibrage gênant. “Lorsque des résolutions plus élevées sont disponibles, la tendance est de sacrifier la fréquence d’images. Je préférerais de loin avoir une console où la plupart des jeux sont en 1080p en 60 FPS stables plutôt que de prendre en charge la 4K une fois connecté, ce qui nous mènerait à plus jeux visant à 20-30 FPS. “

Contrôles améliorés

(Crédit d’image: Nintendo)

Plus de puissance sous le capot et un écran amélioré semblent être des choix évidents, mais certains développeurs souhaitent voir d’autres éléments du matériel Switch bénéficier du traitement de mise à niveau.

“En tant que développeurs d’un jeu de course, nous serions très heureux de voir la prise en charge des déclencheurs analogiques sur le Joy-Con du Switch”, déclare Edwin Smith de Feral Interactive, qui a porté GRID sur le Switch avec des résultats impressionnants.

Cyrille Lagarigue, du développeur de Streets of Rage 4, Guard Crush Games, aimerait également voir la configuration du contrôle s’étendre avec le Switch Pro.

“Personnellement, j’aimerais que Nintendo profite de l’ingénieuse façon dont le Joy-Con glisse sur le côté du Switch pour proposer plus de variantes Joy-Con, pour de plus grandes mains, ou peut-être un Joy-Con gauche avec un D-Pad et pas de joystick pour les jeux 2D! Avoir un Switch Pro serait une excellente opportunité d’ajouter ce type d’appareils; Pro signifie plus de choix! “

Stockage interne plus rapide

Comme nous le savons par le battage médiatique entourant la PS5 et la Xbox Series X, le sujet de la vitesse de la mémoire va être un élément clé dans la guerre de prochaine génération – et Omar Cornut de Lizardcube aimerait voir une sorte d’amélioration dans ce domaine pour Switch , aussi.

“J’espère que le stockage interne deviendra un peu plus rapide et augmentera peut-être les spécifications minimales des cartes SD prises en charge. Nous devons être attentifs au chargement des données à partir du stockage interne ou d’une variété de SD – certaines rapides, d’autres lentes – et viser le plus petit dénominateur commun peut créer beaucoup de contraintes sur la conception de jeux, pour les jeux avec de grands mondes en continu, par exemple. ”

Une RAM plus rapide permettrait potentiellement des titres plus immersifs sur Switch Pro, ce qui lui permettrait de maintenir une certaine parité avec les systèmes à venir de Sony et de Microsoft.

Audio sans fil

(Crédit d’image: Future)

Le sujet de l’audio sans fil a également été abordé lorsque nous avons parlé aux développeurs de Switch, de nombreux citant le manque de prise en charge audio Bluetooth comme étant un réel inconvénient pour la console actuelle. La console n’a pas non plus de microphone, ce qui signifie que les joueurs de Switch manquent en ce qui concerne le multijoueur en ligne.

“Je voudrais voir une puce Bluetooth aptX à faible latence implémentée qui prend en charge les écouteurs Bluetooth”, déclare Kern.

Fabien Borel de Dotemu – qui travaille actuellement dur sur Windjammers 2 – ne pouvait pas être plus d’accord et ajoute un autre souhait pour le Switch Pro. “Je pense que tout le monde appréciera la possibilité de prendre en charge des appareils Bluetooth tels que des écouteurs – et d’avoir une sorte de système de réussite, sans que cela soit obligatoire pour les sociétés de jeux, ce qui est gênant!”

Nous laisserons le dernier mot à Jérôme Fait du développeur 1P2P de Young Souls:

“Nous serions heureux si le nouveau apportait de meilleures spécifications, un écran plus net et plus lumineux et peut-être mieux Joy-Con avec un D-pad officiel; une connexion 5G ou un meilleur WiFi et Netflix, et s’il pouvait imprimer de l’argent [laughs] – mais je pense que le Switch est parfait tel quel. “