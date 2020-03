SXSW 2020 annulé en raison de problèmes de coronavirus

La vitrine des médias, de la culture et de la technologie SXSW 2020 a été annulée en raison de problèmes de coronavirus, ce qui en fait le dernier événement majeur de cette année à fermer plutôt que de risquer de propager une infection.

La ville d’Austin a débranché SXSW, selon un article de blog sur le site de l’événement, qui précise qui a fait l’appel final avec un langage curieux:

“Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendrait la communauté plus sûre.” Cependant, cette situation a évolué rapidement et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. »

Au lieu de cela, SXSW essaiera de tenir l’émission en ligne. “Nous explorons des options pour reprogrammer l’événement et nous travaillons pour fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible aux participants de 2020, à commencer par SXSW EDU”, note le billet de blog.

Cela devient une alternative plus réaliste: lorsque le GTC 2020 a été annulé, les organisateurs de l’événement ont annoncé qu’ils feraient pivoter le spectacle en ligne. De même, Google IO 2020 a été annulé de manière proactive bien avant sa date de lancement le 12 mai, mais il est possible que le géant de la technologie organise une conférence «virtuelle» à la place: «Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d’autres façons d’évoluer les E / S de Google pour mieux vous connecter avec notre communauté de développeurs », indique l’avis d’annulation officiel.

Que cela fonctionne pour un spectacle multimédia avec des performances live et un fort contingent de musique locale est une autre histoire. Le pire sera l’effet sur Austin lui-même.

SXSW pourrait devenir virtuel, mais cela n’aidera pas les entreprises locales

Alors que chaque ville hôte ressent sûrement la perte de revenus liée à l’organisation de tels tirages internationaux, Austin est une petite ville américaine, et SXSW tire de nombreuses affaires pour les restaurants locaux, les bars, les hôtels et les travailleurs de l’économie des concerts.

Avec l’annulation de SXSW, la perte de revenus pour toutes les émissions fermées à cause des problèmes de coronavirus n’a dépassé que 1 milliard de dollars, par Vox, un chiffre qui englobe les échanges locaux, de voyage et d’hospitalité. Le MWC 2020 a été le premier à être fermé en février après le retrait de plusieurs grands exposants, un schéma répété pour GTC 2020, GDC 2020, Facebook F8 et Google IO 2020, entre autres.

Bien que cela se prépare à être une année sans événements publics, il est toujours possible de se tourner vers des événements virtuels – mais la perte pour les économies locales, sans parler des réunions et des arrangements en personne, continuera sûrement à s’accumuler.