SXSW annulé alors que le maire d’Austin annonce une «catastrophe locale», la WWDC sera-t-elle la prochaine?

Dans un geste qui a surpris beaucoup de monde, plus tôt cette semaine, des responsables d’Austin, au Texas, et des organisateurs de SXSW ont déclaré que le festival se déroulerait toujours malgré les problèmes de coronavirus. Cependant, maintenant le maire de la ville a déclaré une «catastrophe locale» et SXSW a été annulé. Avec tous les événements majeurs annulés jusqu’à présent cette année, n’est-ce qu’une question de temps avant qu’Apple n’annule la WWDC?

Rapporté par CNBC, avec SXSW devant commencer dans une semaine à partir d’aujourd’hui le 13 mars, le maire d’Austin, Steve Adler, a déclaré la catastrophe locale cet après-midi lors d’une conférence de presse qui a forcé la fermeture du festival.

La mise à jour de l’épidémie de coronavirus pour le Texas a révélé qu’il y avait 17 cas au moment de la rédaction du présent document. Et comme l’a noté CNBC, près de 20 000 des 73 000 participants SXSW de l’année dernière étaient d’un autre pays, ce qui complique la question.

Avant que SXSW ne soit forcé d’être annulé aujourd’hui, Apple avait décidé de se retirer mercredi avec de nombreuses autres grandes sociétés.

Avec la façon dont les choses progressent, il semble presque inévitable qu’Apple devra annuler la WWDC et organiser une conférence des développeurs virtuels en juin. Comme indiqué précédemment, Apple annonce souvent des dates de WWDC en mars. Cependant, il l’a fait jusqu’en avril de certaines années. Alors qu’Apple pourrait attendre plus longtemps pour faire une annonce officielle, la probabilité que la WWDC se déroule comme d’habitude semble très mince.

Plus tôt dans la journée, Apple a annoncé qu’elle recommandait à ses employés d’entreprise de travailler à domicile. Cela est venu après que les responsables du comté de Santa Clara aient fait des recommandations pour limiter la propagation du coronavirus hier soir.

Une mise à jour sur SXSW 2020. Veuillez lire notre déclaration complète ici: https://t.co/P56nF8KFmE pic.twitter.com/ouJPKM9GNy

– SXSW (@sxsw) 6 mars 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: