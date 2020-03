Symphony of the Night surprend le mobile

Après l’énorme succès de son adaptation à Netflix, la saga Castlevania semble vivre une nouvelle ère de prospérité. A tel point que Konami elle-même vient d’annoncer la sortie surprise de une version mobile de Castlevania: Symphonie de la nuit.

En utilisant les bases des versions les plus récentes de PSP et PS4 au lieu du titre PlayStation d’origine, nous aurons le support pour jouer les deux contrôles à l’écran, tels que la possibilité de connecter des commandes et contrôleurs externes.

En outre, le jeu ajoutera également une série de contenus supplémentaires tels que des réalisations, une nouvelle fonction de sauvegarde et de continuation et une traduction espagnole complète.

Cependant, le jeu le même format de résolution que la livraison d’origine, nous aurons donc des cadres latéraux prononcés, laissant l’écran de jeu beaucoup plus petit.

Rappelez-vous également que Symphony of the Night était le premier jeu de Castlevania sous scénario, réalisation et production de Koji Igarashi, qui a changé toute l’approche linéaire de la série par un mélange d’action, d’exploration et d’aventure influencé par le classique Metroid, laissant la place à l’arc déjà connu Genre “Metroidvania”, une référence dans l’industrie.

On peut déjà trouver Castlevania: Symphony of the Night disponible sur iOS et Android sous un prix de 3,49 euros, avec un jeu final sans achats ni micropaiements intégrés; Un détail à remercier étant donné l’heure actuelle.

De cette façon, le jeu vient juste coïncider avec la première de la troisième saison de sa série animée, qui atterrira sur Netflix demain 5 mars, avec six nouveaux épisodes axés sur les histoires secondaires de certains des personnages présentés précédemment.