Synology DS420j NAS fait ses débuts avec un prix abordable de 286 $

Synology se rend au CES de cette année pour dévoiler officiellement ses dernières solutions de stockage à domicile abordables avec les débuts de son NAS DiskStation DS420j. Conçu pour gérer les besoins de sauvegarde de données et de partage de fichiers d’un utilisateur, ce modèle à quatre baies entre avec un prix de vente au détail de 286 $ pour son ensemble de fonctionnalités, des vitesses de transfert de 112 Mo / s et la suite habituelle de capacités logicielles Synology fournies par DSM. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près le nouveau NAS DiskStation DS420j de Synology.

Synology lance le NAS DiskStation DS420j au CES

Entrant dans le côté plus abordable du NAS, qu’il s’agisse de Synology ou de fabricants concurrents, le NAS DS420j cherche à améliorer le DS418j existant de la marque. Bien qu’il arbore un design presque identique à son prédécesseur, il diffère de la plupart des autres modèles principalement grâce à une façade qui obscurcit les baies de lecteur internes. Il y a toujours une empreinte similaire et le même boîtier extérieur noir.

Alimenté par un processeur quatre cœurs 1,4 GHz, le dernier de la société prend en charge une capacité brute totale de 64 To ou 16 To pour chacun de ses quatre disques durs ou emplacements SSD.

En termes de RAM, vous trouverez 1 Go de mémoire DDR4 inclus dans le Synology DS420j NAS. Ainsi, bien que ce ne soit pas un modèle idéal en ce qui concerne le transcodage matériel avec Plex, il gérera sûrement les flux directs ainsi que d’autres besoins de services multimédias. Cela s’ajoute aux capacités de Synology Surveillance Station, que nous avons précédemment examinées de façon pratique.

La connectivité entre sous la forme d’un port Ethernet 1 Go assez standard, qui est ensuite complété par deux emplacements USB 3.0 que vous trouverez à l’arrière du boîtier. Vous pouvez vous attendre à profiter de vitesses de transfert séquentielles chiffrées d’environ 112 Mo / s et l’ensemble du package est centré sur une conception économe en énergie qui ne consomme que 7,88 W d’électricité en mode hibernation.

Tarification d’entrée de gamme

La véritable inclusion de Synology sur le NAS DS420j est l’étiquette de prix. Entrant à 286 $, ce sera l’un des moyens les plus économiques de démarrer un serveur multimédia ou un serveur de sauvegarde. Au cours de notre expérience pratique avec le produit, cette accessibilité est quelque chose que Synology a continué à noter, en le comparant à d’autres modèles similaires sur le marché qui manquent de certaines des fonctionnalités de la marque ou qui ne sont pas aussi performants sur le plan matériel.

Prise de 9to5Toys

Après avoir eu un bref aperçu pratique de la dernière version de Synology, nous pouvons clairement voir que la société concentre son attention à domicile sur l’un des prix d’entrée de gamme les plus élevés que nous ayons vus de la marque tout en continuant à offrir un modèle à quatre baies capable.

En termes de qualité, vous obtenez toujours le même package global que nous avons exploré dans les avis précédents, mais en mettant l’accent sur le démarrage de vos besoins de serveur domestique, plutôt que sur les besoins de sauvegarde et de distribution de médias.

