Système de brevets d’Amazon pour fouetter des charges utiles en l’air ou en orbite – .

Un diagramme montre le système de lancement sur fouet d’Amazon en fonctionnement sur un navire. (Illustration d’Amazon via USPTO)

Ne laissez jamais dire que le vice-président d’Amazon Prime Air, Gur Kimchi, pense petit: son dernier brevet établit un plan pour un système de lancement qui pourrait théoriquement envoyer des charges utiles dans l’espace au bout d’un fouet long, guidé par une phalange de drones attachés au fouet.

La demande de brevet – co-écrite avec l’inventeur chevronné d’Amazon Louis LeRoi LeGrand III, déposée en 2017 et publiée mardi – présente une description inhabituellement détaillée du système, jusqu’à la façon dont les dents d’engrenage dans le mécanisme pourraient être arrangées.

Bien que l’application explore les possibilités d’augmenter les charges utiles en orbite terrestre basse, puis d’utiliser des plates-formes en orbite avec des attaches pour transférer ces charges utiles sur des orbites encore plus hautes, les inventeurs indiquent clairement qu’il pourrait également y avoir des applications plus banales.

Par exemple, des fouets plus petits pourraient envoyer des drones ou d’autres types de véhicules aériens dans l’air à partir de navires en mer ou d’avions en vol. Les colis pourraient être lancés sur des drones pour être traités dans des centres de traitement aérien (un concept de dirigeable qui a fait l’objet d’un précédent brevet Amazon).

Il n’y a aucune garantie qu’Amazon va réellement casser le fouet, ou poursuivre à travers l’un des autres concepts apparemment fous qu’il a breveté au fil des ans. L’exemple classique en est le brevet d’Amazon pour un smartphone à coussin gonflable et résistant aux chutes, avec le PDG Jeff Bezos répertorié comme co-inventeur. Néanmoins, nous avons contacté l’entreprise pour obtenir des commentaires et reçu la réponse standard.

«Les brevets mettent plusieurs années à être reçus et ne reflètent pas nécessairement notre feuille de route actuelle», a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un e-mail. «Comme de nombreuses entreprises, nous déposons un certain nombre de demandes de brevet prospectives qui explorent toutes les possibilités des nouvelles technologies.»

Pourquoi s’embêter avec ce qui semble être un tel concept Rube Goldbergian? Kimchi et LeGrand expliquent dans leur candidature:

«Les méthodes existantes de lancement de véhicules aériens reposent généralement sur des processus peu énergivores. Par exemple, pour lancer une charge utile à grande vitesse, les procédés conventionnels utilisent du carburant, par exemple du carburant pour fusée, pour lancer des véhicules aériens. De plus, le carburant doit être transporté par le véhicule aérien qui est lancé, augmentant ainsi le poids du véhicule aérien et nécessitant en conséquence plus d’énergie pour terminer un tel lancement. En conséquence, il peut être souhaitable de lancer des véhicules aériens et / ou leurs charges utiles à grande vitesse en utilisant des processus éconergétiques, contrôlés et reproductibles. »

Le lancement plus efficace de véhicules aériens est certainement quelque chose qui intéresserait Amazon: l’envoi de drones de livraison est une application évidente. L’envoi de drones de surveillance en serait une autre.

Mais sur la base de la description de l’application, Amazon pourrait également théoriquement casser le fouet pour livrer des milliers de satellites en orbite pour sa constellation de données à large bande Project Kuiper. Les inventeurs ont certainement beaucoup réfléchi aux applications spatiales, en fonction du temps qu’ils passent à décrire l’orbite terrestre basse par rapport à l’orbite terrestre géostationnaire, les inclinaisons orbitales, les orbites de transfert Hohmann et les méthodes de contrôle des attaches sur les plates-formes de relais satellites.

L’une des principales caractéristiques du système est liée à l’utilisation de véhicules aériens attachés à intervalles le long du fouet de lancement.

Lisez la demande de brevet complète: Système de lancement économe en énergie pour véhicules aériens

Ces véhicules pourraient être des quadricoptères alimentés par des câbles électriques sur le fouet, ou des avions plus lourds. Ils devraient être programmés pour se déplacer en formation pour casser le fouet à ce qui pourrait être des vitesses supersoniques. Les drones de guidage pourraient se déplacer sur toute la longueur du fouet pour se reconfigurer au lancement des chaînes de charges utiles.

Selon le nombre de drones attachés, le fouet peut s’étendre jusqu’à 500 miles, selon les inventeurs.

Tout cela semble assez fantaisiste, mais il existe en fait quelques précédents dans le domaine de la science-fiction et de la recherche factuelle.

Par exemple, il y a plusieurs années, l’ancien dirigeant de Microsoft et co-fondateur d’Intellectual Ventures Nathan Myhrvold a organisé une démonstration montrant que les dinosaures sauropodes pouvaient se casser la queue à des vitesses supersoniques.

Plus récemment, l’auteur de science-fiction Neal Stephenson a travaillé un système de lancement basé sur des fouets et des chaînes dans l’intrigue de l’un de ses romans, «Seveneves», et a déclaré qu’il avait examiné la dynamique détaillée d’un tel système pendant qu’il aidait Bezos à à l’aventure spatiale du milliardaire Blue Origin.

Il y a même une startup spatiale appelée SpinLaunch qui travaille sur un système pour lancer des charges utiles en les jetant hors d’une catapulte géante. Le physicien Rhett Allain a fait le calcul pour Wired et a déterminé que le concept de SpinLaunch pourrait bien fonctionner, tant que la charge utile a son propre moteur de fusée pour fournir une poussée supplémentaire.

Ce serait formidable de voir des geeks de l’espace sortir leurs équations de fusée et faire une vérification de la réalité similaire sur les hypothèses derrière le brevet d’Amazon nouvellement délivré. S’il y a un casse-tête caché parmi les détails, faites-le moi savoir et je mettrai à jour ce rapport en conséquence.