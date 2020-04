Système Redux avec lancer de rayons

Observer: System Redux est une critique pour PS5 et Xbox Series X du titre sorti en 2017 sur les consoles de la génération actuelle, dont Nintendo Switch. Les responsables du projet, Bloober Team, ont publié une vidéo sur YouTube détaillant certaines des améliorations graphiques le plus important que ce titre apportera, et comment pourrait-il en être autrement, nous avons déjà les premières vidéos comparatives.

Cette adaptation d’Observer aux consoles de nouvelle génération exploite tout le potentiel de la PS5 et de la Xbox Series X pour augmenter la résolution et la fréquence d’images, et introduit également quelques améliorations graphiques qui sont perceptibles à bien des égards, y compris de la modélisation et du degré de détail des caractères et des paramètres à la texturation et, bien sûr, aux effets d’éclairage.

La résolution qu’Observer: System Redux aura sur PS5 et Xbox One X sera 4K natif, et gardera 60 FPS totalement stable. Nous vous avons déjà expliqué cette question précédemment, grâce à la plus grande puissance graphique des deux consoles, la 4K ne sera pas un problème, et l’intégration d’un processeur Zen 2 à huit cœurs, dont l’IPC est à des années-lumière du Jaguar qui utilise PS4 et Xbox L’un permet d’atteindre et de maintenir de manière stable 60 FPS.

Il y avait eu beaucoup de discussions que les deux consoles allaient prendre en charge les résolutions 8K, mais comme je vous l’ai dit à l’époque, c’était une option simple pour le contenu multimédia, c’est-à-dire que nous ne devrions pas tomber dans l’erreur de penser que la PS5 et la Xbox Series X allaient pouvoir déplacer des jeux de nouvelle génération en 8K. Même une RTX 2080 Ti ne peut pas accepter une telle résolution de manière acceptable, et cela coûte 1200 euros, donc il ne faut pas s’attendre à une console entre 400 et 600 euros pour y parvenir, cela n’a aucun sens.

Observer: le système Redux aura le lancer de rayons sur PS5 et Xbox Series X

Il s’agit d’une version multiplateforme qui atteindra les deux consoles, ainsi que sur PC, donc le lancer de rayons sera disponible dans toutes les versions. Nous ne savons pas exactement ce dont nous aurons besoin sur PC pour pouvoir activer ladite technologie, c’est-à-dire si elle sera exclusive à la série RTX 20 ou si elle peut également être utilisée dans les cartes graphiques AMD Radeon.

Étant donné que le lancement d’Observer: System Redux est prévu pour plus tard cette année (il accompagnera la PS5 et la Xbox Series X au lancement), il est probable qu’il soit prêt à fonctionner correctement avec les nouvelles cartes graphiques. AMD Radeon RDNA 2, une génération qui, on le sait, a été choisie pour habiliter les consoles de nouvelle génération et qui Il dispose d’un matériel dédié pour accélérer le lancer de rayons.

Et en parlant de lancer de rayons, je dois dire que vous le voyez, je le vois dans la vidéo n’est pas spectaculaire, mais la vérité est qu’il correspond aux attentes que j’avais concernant cette technologie appliquée aux jeux des consoles de nouvelle génération. Il est utilisé de manière limitée et est appliqué à un aspect spécifique, l’illumination. Rien que nous n’ayons déjà vu sur PC.

Je sais que plus d’un avaient des attentes pour les nuages ​​avec PS5 et Xbox Series X, mais cette simple comparaison nous laisse une nouvelle dose de réalité. En fin de compte, les deux consoles ne seront pas plus puissantes qu’un PC de milieu de gamme actuel, mais il se peut que grâce à l’optimisation et aux développements entièrement personnalisés, nous finissions par voir des jeux qui maximisent la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X et qui parviennent à faire une différence plus remarquable par rapport à la génération actuelle.

Je veux dire