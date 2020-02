Systima étend ses installations et ses effectifs pour le développement de systèmes hypersoniques et d’armes – .

Systima Technologies était sous-traitant du programme d’expérimentation de recherche en vol international hypersonique, ou HIFiRE, en 2012. (AFRL Photo)

Systima Technologies, basée à Kirkland, dans l’État de Washington, embauche plus d’employés et de biens immobiliers pour travailler sur les contrats du ministère de la Défense liés aux systèmes d’armes hypersoniques et à longue portée.

L’entreprise, âgée de 18 ans, est spécialisée dans les structures composites hautes performances, les haubans et les systèmes de séparation des charges utiles. Ces technologies sont essentielles à des programmes hautement prioritaires tels que le développement de véhicules hypersoniques, où le Pentagone se démène pour rattraper la Chine et la Russie.

Pour augmenter les taux de production, Systima construit de nouveaux campus à Maltby, Wash., Et plus au nord au port de Skagit. Les nouvelles installations seront prêtes cet été, a déclaré Systima dans un communiqué.

Le site Web des carrières de Systima répertorie 20 offres d’emploi, y compris des postes pour les ingénieurs, les commis, les techniciens et les travailleurs des ateliers d’usinage. Pour ce que ça vaut, il y a 129 employés de Systima sur LinkedIn.