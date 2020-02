T-Mobile affiche un chiffre d’affaires record de 11,9 milliards de dollars au quatrième trimestre et annonce une nouvelle décision de Un-carrier dans l’attente de la décision du printemps – .

PDG de T-Mobile, John Legere. (Photo .)

Les revenus de T-Mobile ont augmenté de 4% pour atteindre un record de 11,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street avec un bénéfice par action de 87 cents.

Mais la grande question qui pèse sur l’entreprise reste le sort de son projet de fusion avec son rival Sprint. Les entreprises attendent la décision d’un juge fédéral dans le cadre d’un procès intenté par les procureurs généraux des États contestant l’accord de 26,5 milliards de dollars.

“Nous sommes convaincus à 100% que cette fusion se traduira par un marché plus compétitif avec des prix plus bas et un meilleur réseau pour les clients”, a déclaré le PDG de T-Mobile, John Legere, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes. Il a déclaré que l’entreprise “reste confiante dans un résultat positif” de l’affaire de fusion.

Toujours à l’appel, Legere a taquiné une nouvelle annonce «Un-carrier», le terme que la société a utilisé pour les programmes spéciaux, les prix et les promotions qu’elle déploie pour attirer de nouveaux clients, forçant souvent de plus grands concurrents AT&T et Verizon à changer leurs propres forfaits. et promotions.

“Oui, c’est vrai”, a déclaré Legere, “nous travaillons sur une autre annonce de Un-carrier. Notre équipe de génies maléfiques travaille d’arrache-pied sur les plans pour annoncer notre prochain mouvement de non-transporteur qui devrait intervenir plus tard ce trimestre. Parce que vous savez, nous ne cesserons de changer cette industrie pour le mieux. Restez à l’écoute pour en savoir plus et laissez les jeux de spéculation commencer. »

Legere prévoit de quitter ses fonctions de PDG en mai de cette année, succédant à l’actuel président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Mike Sievert.

Le fournisseur de services sans fil basé à Bellevue, dans le Washington, a annoncé précédemment qu’il avait ajouté un total net de 1,9 million de clients au quatrième trimestre, son 27e trimestre consécutif avec plus d’un million d’ajouts nets de clients.