T-Mobile domine Verizon pour gagner la meilleure «expérience d’achat sans fil»

J.D. Power est sorti avec sa dernière étude sur la meilleure expérience d’achat sans fil aux États-Unis. T-Mobile est arrivé en première place, devançant Verizon et AT&T en termes de satisfaction globale.

J.D. Power a partagé aujourd’hui les résultats de l’étude sur son site Web, qui comprenait les réponses de plus de 13000 clients. En plus du gagnant de la satisfaction globale, T-Mobile, J.D.Power a souligné que les clients qui ont obtenu l’aide d’un représentant de l’opérateur expliquant la couverture du réseau ont donné des scores presque 100 points plus élevés que les clients qui ne l’ont pas fait.

Les clients qui avaient un représentant de magasin prennent le temps d’expliquer la couverture du réseau ont des scores de satisfaction significativement plus élevés avec leur expérience d’achat globale (894 sur une échelle de 1000 points) par rapport à ceux qui avaient un représentant qui n’a pas pris le temps (796), selon à l’étude de performance complète des services sans fil JD Power 2020 aux États-Unis – volume 1 et à l’étude de performance sans contrat JD Power 2020 aux États-Unis sans expérience d’achat – volume 1.

T-Mobile est reparti avec un score total de 863/1000. Verizon est arrivé en deuxième position avec un score de satisfaction globale totale de 838, avec AT&T derrière en troisième place avec un seul point à 837. Sprint a remonté l’arrière à 808.

En ce qui concerne les transporteurs non contractuels à service complet, Cricket a pris la première place avec un score de 855, devançant Boost Mobile qui a atterri avec 851.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: