T-Mobile et Sprint finalisent de nouvelles conditions de fusion, pourraient conclure l’accord dès le 1er avril

Suite au dernier obstacle réglementaire majeur levé au début du mois, Sprint et T-Mobile ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient finalisé les nouvelles conditions de leur fusion. Les deux opérateurs affirment que l’accord pourrait être conclu dès le 1er avril, créant le «Nouveau T-Mobile».

Comme détaillé par CNET, les nouvelles conditions de l’accord confèrent à Deutsche Telekom une participation plus importante dans New T-Mobile. Cette modification a été apportée pour améliorer le rapport d’échange dans le cadre de l’opération sur actions.

Dans le cadre des nouvelles conditions de l’accord, la société mère de T-Mobile, Deutsche Telekom, obtiendra une participation plus importante dans la nouvelle société. Le géant allemand des télécommunications détiendra 43% de la nouvelle société. Parallèlement, Softbank, qui est le propriétaire majoritaire de Sprint, détiendra 24% de la nouvelle société, les 33% restants étant détenus par des actionnaires publics.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté les nouvelles conditions de l’accord avant l’annonce officielle de T-Mobile et Sprint.

Dans un communiqué cet après-midi, l’actuel PDG de T-Mobile, John Legere, a déclaré que l’annonce d’aujourd’hui était “une autre étape importante vers la conclusion de cette transaction”. Selon Legere, l’objectif reste de développer un réseau 5G national:

«Tout au long de ce voyage, T-Mobile et Sprint se sont concentrés sur une seule chose: construire un opérateur non suralimenté qui offrira aux consommateurs américains un réseau 5G national large et approfondi, plus de choix et une plus grande concurrence. Nous sommes maintenant sur le point d’atteindre notre objectif », a déclaré Legere.

Le chef de l’exploitation actuel de T-Mobile, Mike Sievert, devrait devenir PDG de New T-Mobile une fois l’accord conclu. Legere quittera son rôle de PDG, mais il devrait rester au sein du conseil d’administration.

Plus tôt ce mois-ci, la fusion T-Mobile et Sprint a reçu l’approbation du juge présidant une action en justice des procureurs généraux de 13 États et du district de Columbia. Le procès visait à bloquer l’accord sur les inquiétudes concernant la hausse des prix et la réduction de la concurrence.

Vous pouvez lire l’annonce complète d’aujourd’hui ici.

