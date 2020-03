T-Mobile et Sprint révèlent une nouvelle structure de direction – voici l’e-mail envoyé aux employés – .

T-Mobile et Sprint se préparent pour la vie en tant que société combinée et ont révélé jeudi une structure de direction remaniée pour le «nouveau T-Mobile».

La nouvelle équipe de direction a révélé aujourd’hui dans un dossier auprès de la SEC, des cadres de T-Mobile et Sprint, certains employés conservant leurs fonctions actuelles et d’autres reprenant de nouveaux postes.

T-Mobile, basé à Bellevue, Wash., Et Sprint, basé à Overland Park, Kan., A annoncé son intention de fusionner en avril 2018. L’accord de 26,5 milliards de dollars a franchi un obstacle important cette semaine lorsque le procureur général de Californie a annoncé un accord avec les sociétés. à la suite d’une bataille juridique.

Le nouveau T-Mobile sera dirigé par le chef de l’exploitation actuel de T-Mobile et le président Mike Sievert, qui succédera à John Legere en tant que PDG le 1er mai.

«Pour créer cet avenir, nous devons rassembler le MEILLEUR DES DEUX T-Mobile et Sprint – le meilleur de nos gens et de nos cultures», ont écrit Legere et Sievert dans une lettre aux employés, que vous pouvez lire ci-dessous. «Nous devons également penser différemment à la façon dont nous fonctionnons en tant que société beaucoup plus grande, sans pour autant laisser de côté le style entrepreneurial rapide qui nous a amenés ici.»

Braxton Carter, qui aurait précédemment quitté après la fusion, restera en tant que directeur financier de la société.

Abdul Saad, ancien vice-président directeur de la technologie chez T-Mobile, sera promu au poste de directeur technique, relevant du vétérinaire de 20 ans de T-Mobile, Neville Ray, président de la technologie.

Comme . l’a signalé précédemment, David Carey, vice-président exécutif des services d’entreprise chez T-Mobile, partira en avril.

Les cadres actuels de Sprint qui assumeront de nouveaux rôles avec la société issue du regroupement comprennent Deeanne King, directrice des ressources humaines; John Saw, vice-président exécutif des technologies avancées et émergentes; et Dow Draper, vice-président exécutif des produits émergents.

Lisez l’e-mail aux employés ci-dessous.

NOUVELLE ANNONCE T-MOBILE SLT

À: Tous les employés

De: John Legere et Mike Sievert

Matière: Un message de John Legere et Mike Sievert — Annonce du nouveau SLT de T-Mobile!

Équipe,

Nous avons passé les deux dernières années à conclure notre transaction avec Sprint pour créer le nouveau T-Mobile. En cours de route, vous avez été nombreux à travailler pour maintenir nos activités solides et pour mettre en œuvre des plans d’intégration afin que nous puissions commencer à fonctionner une fois cet accord conclu. Chaque jour, nous nous rapprochons de la réalisation de New T-Mobile et nous avons hâte de commencer à changer le jeu – ENCORE! Nous sommes ravis de voir cette équipe dynamiser notre stratégie Un-carrier, construire un réseau 5G différent de tout ce que le monde a jamais vu et créer des emplois et des opportunités de croissance de carrière pour un si grand nombre de nos employés.

Donc, si nous semblons un peu excités à propos de notre avenir ensemble… c’est parce que nous le sommes!

Pour créer cet avenir, nous devons rassembler le MEILLEUR DES DEUX T-Mobile et Sprint – le meilleur de nos gens et de nos cultures. Nous devons également penser différemment la façon dont nous fonctionnons en tant qu’entreprise beaucoup plus grande, sans pour autant laisser de côté le style entrepreneurial au rythme rapide qui nous a amenés ici.

En tant qu’entreprise avec le profil de revenus d’un Fortune 40 (au fait, wow!) – nous devrons nous assurer que notre entreprise se concentre sur la création de valeur à long terme. Nous avons aujourd’hui une stratégie gagnante qui a produit des résultats incroyables au cours des 7 dernières années, mais en pensant au nouveau T-Mobile, nous devons nous assurer que notre organisation est configurée pour fonctionner avec des secteurs d’activité et des fonctions distincts afin d’aider nous atteignons l’échelle. Cela exigera de nos dirigeants qu’ils investissent encore plus de temps et d’énergie sur des sujets stratégiques et prospectifs pour croître et rivaliser de nouvelles façons. Le nouveau T-Mobile devra mettre en œuvre des initiatives interfonctionnelles encore plus importantes tout en poursuivant des activités en dehors des principales offres de smartphones. Nous devrons être une entreprise avec une mentalité de croissance, mais toujours une culture soucieuse des coûts, et bien que tout cela soit un équilibre difficile, nous sommes convaincus que nous avons choisi la bonne équipe de direction pour y arriver.

Pour construire le nouveau T-Mobile, nous avons choisi une équipe de cadres incroyables – une équipe solide et intégrée avec une expérience approfondie de l’industrie, une passion inébranlable pour les clients et la volonté de se battre et de gagner dans le sans fil et au-delà! Ensemble, nous devrons créer une culture qui soutienne nos missions respectives – en tirant le bien de T-Mobile et de Sprint.

C’est dans cet état d’esprit qu’aujourd’hui, nous nommons les cadres qui feront partie de la nouvelle équipe de direction de T-Mobile (SLT), après la clôture de la transaction et la fusion de nos entreprises. Cette équipe ouvrira la voie alors que nous construisons cet avenir ensemble! Ces modifications entreront en vigueur à la clôture de la transaction, également connue sous le nom de «Day Zero» de The New T-Mobile.

Premier, discutons La finance et La technologie, qui se concentrent sur notre activité de gauche à droite. Nous commençons ici parce que, tout simplement, les aspirations de New T-Mobile sont centrées sur notre capacité à répondre à nos besoins financiers et à construire le meilleur réseau 5G au monde:

La finance:

Braxton Carter continuera d’être notre vice-président exécutif et chef de la direction financière en tant que chef de la direction directe. Braxton a rejoint MetroPCS en 2001, où il occupait également le poste de directeur financier, et a rejoint T-Mobile en 2013, à la clôture de la fusion MetroPCS. L’équipe T-Mobile connaît Braxton comme le Magenta Cowboy – un assistant financier qui nous a aidés à bâtir une entreprise qui a traduit la croissance de notre clientèle au cours des 7 dernières années en une solide performance financière. Le leadership de Braxton jouera un rôle déterminant dans nos efforts pour maintenir le record de discipline financière et de succès de T-Mobile en tant que nouveau T-Mobile.

Susan Loosmore sera notre nouveau vice-président exécutif, Planification et analyse financières, qui relèvera de Braxton. Susan a plus de 23 ans d’expérience dans l’industrie du sans-fil et travaille chez T-Mobile depuis plus d’une décennie, ayant occupé plusieurs postes liés aux finances, y compris son dernier poste en tant que vice-président principal de la planification et de l’analyse financières. Susan connaît les rouages ​​de l’entreprise mieux que quiconque et a aidé T-Mobile à dépasser nos objectifs financiers et opérationnels à chaque étape. Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Susan pour sa promotion!

La technologie:

Neville Ray continuera à être notre président de la technologie, en tant que chef de la direction directe. Neville a rejoint T-Mobile il y a 20 ans, en avril 2000, et trace depuis le futur de notre réseau! Il est l’homme responsable de la construction de notre réseau 4G LTE à partir de zéro, passant de ZERO POPs de LTE début 2013 à 327 millions aujourd’hui. Neville et son équipe ont également livré le premier, le plus grand et le seul réseau 5G national aux États-Unis. Neville est une icône de l’industrie respectée (Heureusement, il est NOTRE icône de l’industrie!). Lui et son équipe dirigeront notre programme de réseau et de technologie dans l’ère de la 5G!

Abdul Saad sera notre vice-président exécutif et chef de la technologie, relevant de Neville. Abdul a rejoint T-Mobile il y a plus de 19 ans et a été le cerveau stratégique derrière l’innovation et la croissance de notre réseau. Le rôle élargi d’Abdul en tant que membre de SLT arrive à point nommé alors que nous nous préparons à nous lancer dans notre avenir en tant que nouveau T-Mobile et à continuer de diriger l’industrie avec la 5G à l’échelle nationale. Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Abdul pour sa récente promotion!

John Saw sera notre nouveau vice-président exécutif des technologies avancées et émergentes, qui relèvera de Neville. John a rejoint Clearwire en 2003 en tant que deuxième employé, bien avant l’acquisition de Clearwire par Sprint en 2013. En tant que chef de réseau de Sprint, il a transformé les performances du réseau de Sprint et conduit l’écosystème 5G pour le spectre critique de la bande médiane 2,5 GHz. L’expertise et la vision de John en matière de réseau aideront à mener le nouveau T-Mobile dans l’ère 5G et au-delà alors que nous déterminons notre future feuille de route des produits et services technologiques.

Cody Sanford sera notre vice-président exécutif et chef de l’information et des produits, relevant de Neville. Cody a commencé sa carrière chez T-Mobile il y a plus de 20 ans en occupant divers postes de direction, notamment dans les ventes au détail, les opérations d’ingénierie et la technologie. Il a aidé à diriger l’intégration de la fusion réussie de MetroPCS. En tant que chef de produit, Cody dirigera la coordination à l’échelle de l’entreprise de la gestion des produits et du développement de produits, reconnaissant que ce développement logiciel se déroule dans plusieurs groupes au sein de l’entreprise. Cody et son équipe continueront de diriger nos systèmes informatiques tout en menant notre transformation en une entreprise axée sur les produits qui donne vie à des produits obsédés par l’expérience client.

Seconde, discutons de nos «secteurs d’activité» pour le nouveau T-Mobile. Notre modèle d’exploitation s’articulera autour de trois secteurs d’activité, qui poursuivront leurs opportunités de marché respectives en collaboration avec nos groupes fonctionnels d’entreprise:

Marchés de consommation:

Jon Freier continuera à occuper le poste de vice-président exécutif des marchés de consommation, sous la responsabilité de Mike. Jon est avec nous depuis plus de 24 ans et a occupé plusieurs postes de direction. Plus récemment, en tant que vice-président exécutif des ventes au détail, Jon a dirigé avec succès nos efforts de transformation du commerce de détail et d’expansion géographique, pour nous aider à poursuivre notre incroyable croissance magenta au cours des 7 dernières années! Lui et son équipe dirigeront le plan d’affaires des marchés de consommation, dirigeant les ventes aux consommateurs, la distribution et les opérations globales, avec la responsabilité des revenus et de la croissance de la clientèle et de la marge de contribution de ces entreprises pendant que nous exécutons notre «plan de jeu trimestriel» (QGP) chacun. trimestre.

T-Mobile pour les entreprises (TFB) et la vente en gros:

Mike Katz continuera à occuper le poste de vice-président exécutif de T-Mobile for Business, dirigeant nos activités TFB et de gros, sous la responsabilité directe de Mike. Avec plus de 20 ans à son actif chez T-Mobile – des rôles en première ligne à la stratégie d’entreprise, au marketing et à la distribution – Mike continuera de nous aider à redéfinir l’avenir du sans fil dans les entreprises et les organisations à travers le pays. Alors que nous exécutons notre QGP chaque trimestre, Mike et son équipe seront responsables de la croissance de la clientèle et des revenus, ainsi que de la marge de contribution, de ces activités essentielles. De plus, Mike et son équipe se concentreront, avec nos groupes Marketing et Produits, sur les stratégies, produits et solutions nécessaires pour assurer notre succès continu à long terme pour TFB et Wholesale.

Produits émergents:

Dow Draper sera notre nouveau vice-président exécutif des produits émergents, qui relèvera de Mike. Dow a rejoint Sprint en 2009, occupant plusieurs postes, dont celui de directeur commercial, responsable de la stratégie commerciale, notamment du marketing et des ventes pour les marques Sprint, Boost Mobile et Virgin Mobile. Dow dirigera notre groupe axé sur les opportunités de marché au-delà du modèle commercial de base de smartphone que nous connaissons tous, menant l’expansion de New T-Mobile vers la vidéo haut débit domestique et certaines technologies IoT, tout en développant de nouveaux modèles commerciaux pour l’entreprise dans les domaines numérique et publicitaire. , entre autres espaces.

Troisième, voici nos dirigeants SLT qui dirigeront nos grandes fonctions d’entreprise, qui fourniront un partenariat et un leadership essentiels aux côtés de toutes nos unités commerciales et qui soutiendront tous nos employés et clients, de gauche à droite, dans toute l’entreprise:

Leaders fonctionnels d’entreprise:

Matt Staneff continuera à être notre vice-président exécutif et directeur du marketing, sous la responsabilité de Mike. Matt travaille chez T-Mobile depuis plus de 17 ans et a occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière dans l’entreprise et est devenu célèbre pour sa réflexion stratégique avec une connaissance approfondie de l’industrie du sans fil. L’équipe de Matt est responsable de tout, de la stratégie de marque et des informations, aux expériences numériques et au marketing, aux médias, à la planification commerciale, aux parrainages, aux événements, aux offres, aux promotions, à la gestion du cycle de vie des appareils de base et à la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à l’acquisition et à la gestion de clients. Matt et son équipe ont pour mission de faire de T-Mobile la marque la plus aimée en Amérique et nous sommes ravis de l’avoir à notre barre de marketing!

Champ Callie continuera à servir en tant que vice-président exécutif du service à la clientèle, et en tant que notre avocat des clients en chef de facto, relevant de Mike. La carrière T-Mobile de Callie a commencé en 2002 en tant que représentante commerciale dans un kiosque de centre commercial – et elle n’a pas regardé en arrière depuis! Elle a occupé plusieurs postes de direction – y compris la gestion de grandes organisations de vente au détail – avant de rejoindre notre équipe Care. C’est Callie et son équipe qui ont conçu et présenté Team of Experts, un modèle de service client radical qui a contribué à faire de T-Mobile la marque la plus appréciée dans le sans fil. Personne n’apporte plus de passion et d’énergie pour soutenir et aimer nos clients que Callie et son équipe de héros magenta. Elle sera chargée de rassembler les organisations T-Mobile et Sprint Care dans le but non seulement d’être la meilleure dans le sans fil, mais dans toutes les industries!

Janice Kapner sera notre vice-président exécutif et chef des communications, relevant directement du chef de la direction. Janice fait partie de l’entreprise depuis 2014 et est membre du SLT depuis son arrivée. En tant que voix de l’histoire de T-Mobile, Janice a construit une fonction de communication de classe mondiale réputée pour sa vitesse, son agilité, sa créativité et son punch bien au-dessus de sa catégorie de poids. Elle et son équipe utilisent un mélange innovant de stratégies traditionnelles et de pointe pour façonner et partager de manière proactive et réactive le récit de Un-carrier tous les jours à travers: les relations publiques, les médias gagnés, les médias sociaux, les communications avec les employés, le soutien de première ligne, les communications financières, le soutien réglementaire , ainsi que les programmes de responsabilité d’entreprise et le travail de leadership éclairé des dirigeants – et dites au monde ce que nous faisons! Janice nous aidera à façonner et à raconter l’histoire du nouveau T-Mobile de manière fraîche et passionnante!

Deeanne King sera notre nouveau vice-président exécutif et chef des ressources humaines, en tant que subordonné direct au chef de la direction. Deeanne a été avec Sprint pendant plus de 30 ans (!!!), avec de grands rôles de leadership dans de multiples fonctions – et elle jouera un rôle essentiel dans la rétention et l’attraction de nouveaux talents, ainsi que le développement et le soutien de la culture différenciée du New T -Mobile. Dans notre entreprise, notre culture est ce qui nous sépare du reste du peloton, c’est ce qui nous permet de soutenir nos clients de notre propre manière. Nous sommes ravis que Deeanne dirige la charge des RH pour le nouveau T-Mobile!

Alors que Deeanne prend les rênes de notre fonction RH, nous tenons à remercier tout particulièrement Derek Potter d’être intervenu et d’avoir été responsable RH intérimaire de T-Mobile au cours des derniers mois. Derek a été un ajout fantastique à notre SLT. C’était formidable de le voir émerger avec autant de succès en tant que leader plus large! Derek va maintenant continuer à jouer son rôle actuel de vice-président directeur, Total Rewards & Employee Experience. Merci, Derek!

Peter Ewens continuera d’occuper le poste de vice-président exécutif de la stratégie et du développement de l’entreprise, sous la responsabilité du chef de la direction. Peter a rejoint T-Mobile en 2008 et dirige la stratégie d’entreprise, les partenariats stratégiques, le développement de nouvelles affaires, l’itinérance et les fusions et acquisitions de la société. Peter et son équipe étaient les GRANDS CERVEAUX derrière le développement de l’ensemble du modèle commercial et du plan pour New T-Mobile, et ils sont au centre de chaque grande décision stratégique de notre entreprise. Peter et son équipe joueront un rôle clé pour assurer notre succès à long terme alors que nous passons au nouveau T-Mobile et que nous nous dirigeons vers un avenir 5G.

Dave Miller continuera à exercer les fonctions de vice-président exécutif, chef du contentieux et secrétaire, en tant que subordonné direct au chef de la direction. Il continuera de superviser toutes nos affaires juridiques et gouvernementales. Dave vient de célébrer son 25e anniversaire (wow!) Chez T-Mobile, après avoir commencé sa carrière chez Western Wireless. Dave a fait partie intégrante de notre succès en tant que non-transporteur et a passé les deux dernières années à diriger le processus réglementaire de la transaction afin de faire passer cet accord à la ligne d’arrivée – tout cela en plus de son travail de jour! Félicitations et merci, Dave. Nous nous réjouissons de votre leadership continu de New T-Mobile.

finalement, notre entreprise sera avant tout mesurée par notre capacité à concrétiser notre stratégie de réseau tout en poursuivant un programme de croissance ambitieux. Tout simplement, nous devons avoir les bons plans pour chercher à continuer à dépasser nos pairs au cours des prochaines années, et nous devons libérer le potentiel à grande échelle en atteignant nos objectifs de synergie et de transformation. Examinons les dirigeants qui travailleront en étroite collaboration avec le PDG et le reste du SLT alors que nous nous concentrons sur ces résultats:

Nestor Cano sera notre nouveau vice-président exécutif de l’intégration et de la transformation et conseiller stratégique du chef de la direction. Nestor a rejoint Sprint en 2017 en tant que directeur des opérations et a joué un rôle déterminant dans l’excellence opérationnelle, la réduction des dépenses et le renforcement des systèmes et des processus dans l’ensemble de l’entreprise, tout en étant un partenaire indispensable dans nos efforts continus pour conclure la fusion. Dans son nouveau rôle chez T-Mobile, Nestor et son équipe travailleront en étroite collaboration avec Mike et le reste du SLT alors que nous pilotons notre programme de changement à travers le nouveau T-Mobile alors que nous travaillons pour dépasser nos objectifs de transformation.

Sunit Patel continuera de diriger nos efforts de planification de l’intégration jusqu’à la clôture de la transaction. Alors que notre programme d’intégration avant la fusion est mené à bonne fin avec la finalisation de la fusion, Sunit s’éloignera de T-Mobile. Sunit a rejoint l’entreprise en 2018 pour diriger notre planification d’intégration après être venu de CenturyLink, où il était directeur financier. Sa vaste expérience dans les transactions stratégiques à grande échelle a été très précieuse, et il a apporté des contributions incroyablement importantes à nos plans d’intégration et à notre manuel de post-clôture. Alors, joignez-vous à nous pour vous remercier et souhaiter bonne chance à Sunit!

Jeremy Malasky sera vice-président directeur des services généraux et nouveau chef de cabinet de Mike, où il sera responsable de nos fonctions de services généraux et dirigera le bureau du PDG lorsque Mike occupera ce poste. À ce titre, il guidera notre bureau d’affaires pour concrétiser les priorités du SLT. Il s’est joint à McKinsey & Co. il y a quatre ans pour rejoindre l’équipe Corporate Strategy & Analytics de T-Mobile. Il s’est rapidement avéré être un stratège astucieux et un chef d’entreprise complet. À ce titre, il travaillera avec le reste du SLT pour définir notre programme de croissance pluriannuel, tout en veillant à ce que nos plans de croissance soient intégrés dans les différentes facettes du nouveau T-Mobile.

C’est exactement la bonne équipe pour dynamiser notre stratégie Un-carrier et apporter plus de concurrence, des prix plus bas et plus d’innovation aux consommateurs comme jamais auparavant! Notre futur SLT représente le meilleur des meilleurs – et nous allons être absolument IMPOSSIBLES!

Meilleur,

John Legere

PDG

T-Mobile USA

Mike Sievert

Président | ROUCOULER

T-Mobile USA