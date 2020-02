T-Mobile fait face aux amendes les plus sévères des 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile pour le partage des données de localisation des clients

Ajit Pai, président de la FCC. (Photo Flickr / FCCDotGov

La Federal Communications Commission a proposé des amendes totalisant plus de 200 millions de dollars aux plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays vendredi pour avoir vendu des données de localisation de clients à des tiers sans leur consentement. T-Mobile fait face aux amendes les plus sévères, la FCC proposant une amende de plus de 91 millions de dollars à la société Bellevue, Wash.

La FCC exige des transporteurs qu’ils prennent des «mesures raisonnables» pour protéger les clients contre l’accès de tiers à leurs données sans autorisation. Sur la base d’une enquête, l’agence affirme que les quatre opérateurs ont vendu les données de localisation des clients à des agrégateurs tiers qui ont ensuite revendu les informations.

Selon la proposition de la FCC, AT&T fait face à une amende de 57 millions de dollars, Verizon à 48 millions de dollars et Sprint devrait payer 12 millions de dollars.

T-Mobile et AT&T ont déclaré avoir cessé de partager des données de localisation cellulaire en 2019, selon le Wall Street Journal. Verizon a dit la même chose en 2018.

“Les consommateurs américains emportent leur téléphone sans fil avec eux partout”, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai, dans un communiqué. “Et les informations sur l’emplacement d’un client sans fil sont très personnelles et sensibles. La FCC a depuis longtemps des règles claires sur les livres exigeant que toutes les compagnies de téléphone protègent les informations personnelles de leurs clients. »

L’enquête a fait suite à un rapport de Motherboard qui a révélé comment les chasseurs de primes peuvent localiser des clients sans fil individuels à l’aide de leurs numéros de téléphone.

Certains commissaires de la FCC, comme Jessica Rosenworcel, estiment que les sanctions proposées sont trop faibles. Elle a déclaré que la proposition de la FCC, “a un jour de retard et un dollar de moins”, dans un tweet.

«Il a fallu trop de temps pour arriver ici», a-t-elle déclaré. «La vie privée et la sécurité des Américains méritent le plus haut niveau de protection. Cela ne s’est pas produit ici. “

Le sénateur Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon, a qualifié le plan de la FCC de “risible” sur Twitter. Le bureau de Wyden a aidé à mettre en lumière les pratiques de partage de position des opérateurs sans fil.

Si les rapports sont véridiques, Ajit Pai n’a pas réussi à protéger les consommateurs à chaque tour. Ce problème est apparu après que mon bureau et des journalistes dévoués aient découvert comment les opérateurs de téléphonie mobile partageaient les emplacements des Américains sans consentement. Il n’a enquêté qu’après une montée de la pression publique. https://t.co/q8tWE9hAvi

– Ron Wyden (@RonWyden) 27 février 2020

Les amendes proposées par la FCC ne sont pas figées. Les transporteurs auront la possibilité de répondre avant qu’une sanction finale ne soit décidée.