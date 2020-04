T-Mobile finalise la fusion de Sprint de 26,5 milliards de dollars, mettant fin à la lutte de deux ans pour créer un nouveau géant sans fil – .

PDG de T-Mobile, John Legere, au siège social de l’entreprise à Bellevue, Washington (. Photo / Taylor Soper)

Mercredi, T-Mobile a conclu sa fusion de 26,5 milliards de dollars avec Sprint, concluant un processus de plusieurs années qui comprenait des négociations tactiles, une surveillance réglementaire et des poursuites. T-Mobile prendra le relais en tant que société mère ayant son siège social à Bellevue, Washington, et un avant-poste à l’ancienne base de Sprint, Overland Park, Kan.

Les opérateurs de téléphonie sans fil ont annoncé leur intention de fusionner en avril 2018 et devraient se terminer d’ici la fin de 2019. La fusion a été retardée par divers obstacles réglementaires et juridiques. Finalement, T-Mobile et Sprint ont obtenu le feu vert des régulateurs fédéraux en acceptant de vendre leurs actifs au fournisseur de télévision par satellite Dish Network pour créer un nouveau fournisseur de services sans fil.

Les entreprises ont fait face à leur dernier obstacle ces dernières semaines, la pandémie de coronavirus ayant secoué les marchés financiers du monde entier et menacé de financer la fusion. Mais Bloomberg et T-Mobile et Sprint ont obtenu 23 milliards de dollars de prêts auprès de 16 banques. T-Mobile a fermé 80% de ses magasins de détail en réponse à l’épidémie de COVID-19.

À la clôture de la fusion, je sais que #NewTMobile sera le mieux placé pour servir le public dans des moments comme ceux-ci. Plus que jamais, les gens ont besoin d’économies et d’un réseau sur lequel ils peuvent vraiment compter – #NewTMobile fera cela et plus encore! Informations clés: https: //t.co/0F3RPlMEo0 https://t.co/qNcb5jedxH

– Mike Sievert (@Mike_Sievert) 19 mars 2020

T-Mobile a connu une croissance spectaculaire sous la direction du PDG John Legere, mais le directeur de Firebrand se retire maintenant que la fusion est terminée. Le «nouveau T-Mobile» sera dirigé par l’ancien chef de l’exploitation de T-Mobile et président Mike Sievert. Bien que le transfert de l’exécutif était prévu pour fin avril, Sievert prend le relais avant la date prévue. Il est entré dans le nouveau rôle dès la clôture de la fusion.

Legere “a changé ce que signifie être PDG.” Sievert a déclaré dans un communiqué. «Tout ce que T-Mobile a accompli est le résultat de sa vision de ce que pourrait être un autre type de fournisseur de services sans fil.»

Mike Sievert est le nouveau PDG de T-Mobile. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Le style impétueux et la garde-robe tout-magenta de Legere sont devenus emblématiques de la transformation de T-Mobile depuis son arrivée en 2012. En plus de Sievert, la nouvelle équipe de direction associe des dirigeants de T-Mobile et Sprint, certains employés conservant leurs fonctions actuelles et d’autres reprenant de nouveaux postes.

T-Mobile affirme que son nouveau réseau aura 14 fois plus de capacité au cours des six prochaines années qu’aujourd’hui. La société prévoit une expansion agressive du service sans fil 5G, une cheville ouvrière de l’affaire T-Mobile et Sprint faite aux régulateurs fédéraux. T-Mobile indique que 99% de la population américaine aura accès à la technologie sans fil de prochaine génération d’ici six ans. T-Mobile prévoit également de déployer l’Internet haut débit sans fil à domicile.

Les investisseurs Sprint verront leurs actions converties en actions T-Mobile. Selon la société, environ 9,75 actions Sprint équivaudront à une action T-Mobile. Les actions de la société issue du regroupement continueront de se négocier sous le nom de T-Mobile.

La société fusionnée comptera environ 140 millions de clients, sur la base de leurs documents financiers 2019. À la fin de l’année, T-Mobile avait un total net de 86 millions de clients et Sprint environ 54 millions. Les clients supplémentaires rendent T-Mobile plus compétitif avec les titans de l’industrie AT&T et Verizon.