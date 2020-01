T-Mobile rattrape Verizon, le leader de la 4G, alors que la 5G se déploie, AT&T propose les téléchargements les plus rapides

Opensignal est sorti aujourd’hui avec son rapport sur l’expérience du réseau mobile pour les États-Unis couvrant le deuxième semestre de 2019. Alors que Verizon a remporté le plus de récompenses dans l’ensemble, T-Mobile avait presque une note aussi bonne pour la disponibilité de la 4G avant le déploiement plus large de la 5G. . Et AT&T a remporté le prix des vitesses de téléchargement les plus rapides.

Opensignal a rassemblé plus de 5 millions de mesures de plus de 1,6 million d’appareils de septembre à décembre 2019 pour ce dernier rapport.

Cette fois-ci, l’entreprise a inclus sept catégories pour évaluer les opérateurs américains, notamment l’expérience vidéo, la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement, la latence, la disponibilité 4G, la couverture 4G et l’expérience des applications vocales, cette dernière étant une nouvelle catégorie.

Pour ouvrir le rapport, Opensignal a noté les progrès de la 5G de chaque opérateur, mais que seulement 1% des tests de vitesse aux États-Unis sont effectués à partir de la plus récente norme de réseau cellulaire … soulignant que les performances 4G continueront d’être importantes pendant un certain temps.

Alors que la 5G peut être le point de mire des opérateurs américains, la 4G continue de jouer un rôle essentiel car c’est le réseau qui gère la grande majorité de leur trafic et celui que la plupart de leurs clients utilisent. En fait, Opensignal a constaté que seulement 1% des tests de vitesse effectués aux États-Unis utilisent réellement une connexion 5G active.

Voici un aperçu des récompenses globales des tests les plus récents:

En ce qui concerne la disponibilité de la 4G, T-Mobile a à peine raté le score de Verizon de 0,5% seulement, mais les deux ont offert aux utilisateurs lors des tests une connexion LTE 95% du temps.

AT&T et Sprint n’étaient pas loin derrière, offrant à leurs clients LTE 92% du temps.

En ce qui concerne la couverture 4G, Verizon a gardé sa couronne avec près d’un score parfait, mais AT&T était juste derrière. T-Mobile est arrivé troisième.

Les vitesses de téléchargement étaient l’une des catégories AT&T a remporté une victoire avec une moyenne de 27,5 Mbps. T-Mobile est arrivé en deuxième position, suivi de près par Verizon.

Pour les vitesses de téléchargement, T-Mobile a pris la première place avec une moyenne de 8,6 Mbps. Fait intéressant, Verizon a pris la deuxième place ici, et AT&T a atterri à la troisième place.

Pour le nouveau test de cette année, l’expérience de l’application vocale, Opensignal a voulu savoir comment les opérateurs se sont comportés avec les appels vocaux via WhatsApp, Skype et vraisemblablement FaceTime (Apple n’est pas mentionné spécifiquement).

Tous les transporteurs ont obtenu un score dans la plage «Acceptable» à «Bon» avec T-Mobile et AT&T à égalité à 79/100.

Pour la vidéo, les performances s’améliorent dans tous les domaines, mais ce n’est pas génial. Verizon s’est imposé comme le leader incontesté.

Alors que la plupart des opérateurs choisissent de limiter le trafic vidéo, ou de restreindre la résolution vidéo, pour arrêter le volume de trafic vidéo nuisant à l’expérience des autres services, Verizon semble avoir trouvé un bon équilibre avec ses utilisateurs bénéficiant d’une bonne expérience vidéo, tout en continuant de voir des vitesses solides et les expériences de latence.

La dernière catégorie, la latence, les quatre porteuses étaient à moins de 6 ms, mais AT&T a remporté la latence la plus faible à 49,7 ms.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le rapport Opensignal, vous pouvez le lire en entier ici.

