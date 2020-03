T-Mobile victime d’une autre cyberattaque

Le télécom américain T-Mobile a révélé qu’il avait été victime d’une faille de sécurité qui avait touché ses clients ainsi que ses employés.

La société a fourni plus de détails sur ce qui s’est produit dans une notification à ses clients, en disant:

«Notre équipe de cybersécurité a récemment identifié et mis fin à une attaque malveillante contre notre fournisseur de messagerie qui a entraîné un accès non autorisé à certains comptes de messagerie des employés de T-Mobile, dont certains contenaient des informations de compte pour les clients et les employés de T-Mobile. Une enquête a été immédiatement ouverte, avec l’aide de grands experts en criminalistique de la cybersécurité, pour déterminer ce qui s’était passé et quelles informations étaient concernées. Nous avons immédiatement signalé cette affaire aux forces de l’ordre fédérales et coopérons activement à leur enquête. »

T-Mobile envoie actuellement des notifications par SMS à tous les utilisateurs concernés, bien que les clients qui n’avaient que leurs données de compte et ceux qui ont leurs données financières exposées reçoivent des notifications différentes.

Données exposées

Les pirates informatiques à l’origine de la faille de sécurité peuvent avoir accédé aux données sur les employés de T-Mobile et certains de ses clients.

Selon la société, les pirates informatiques pourraient avoir obtenu des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des numéros de compte, des plans tarifaires et des fonctionnalités ainsi que des informations de facturation. Cependant, les numéros de sécurité sociale, les informations sur les comptes financiers et les numéros d’identification gouvernementale de certains utilisateurs ont été exposés tandis que pour d’autres, ces données n’ont pas été exposées.

T-Mobile n’a pas encore indiqué combien d’utilisateurs ont été touchés par la faille de sécurité, mais il a recommandé aux clients de modifier le numéro d’identification personnel de leurs comptes T-Mobile.

C’est la deuxième fois que les télécommunications américaines révèlent une faille de sécurité au cours des six derniers mois. En novembre de l’année dernière, T-Mobile a révélé une faille de sécurité similaire dans laquelle un acteur malveillant a pu obtenir les données personnelles de plus d’un million de ses clients.

Via ZDNet