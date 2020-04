Tableau lance un tableau de bord COVID-19 en ligne pour évaluer l’impact de la pandémie sur les entreprises – .

Capture d’écran du tableau de bord COVID-19 Data Hub de Tableau (Crédit: Tableau)

Tableau Software de Seattle aide les entreprises à évaluer l’impact de la pandémie sur leurs activités avec son nouveau tableau de bord interactif COVID-19 Data Hub.

Les entreprises peuvent télécharger gratuitement des tableaux de bord personnalisés avec les dernières données sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins, de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control, et les combiner avec les conclusions de leur propre entreprise pour suivre l’impact du virus sur le personnel, les clients et les fournisseurs.

Par exemple, les employeurs peuvent comparer l’épidémie aux données de localisation des employés pour créer des politiques de travail à domicile, suivre l’inventaire des fournitures hospitalières ou surveiller la propagation du virus au sein de sa propre entreprise.

«Il existe des tonnes de cartes fantastiques et de trackers COVID-19 en temps réel, nous avons donc également voulu nous concentrer sur la mise en œuvre de ces données», a déclaré Steve Schwartz, directeur des affaires publiques de Tableau.

Le COVID-19 Data Hub a été téléchargé plus de 16 000 fois, avec des sociétés telles que Mapbox, PATH, Snowflake, Datablick et Starschema utilisant l’outil.

Le comté de King est également l’une des nombreuses agences gouvernementales qui ont créé un tableau de bord pour suivre la propagation de COVID-19. Le comté a travaillé avec le comté pour améliorer l’efficacité du tableau de bord.

Tableau a été acquis par Salesforce l’année dernière pour 15,7 milliards de dollars. La société reste basée à Seattle et continue de fonctionner indépendamment sous la marque Tableau, dirigée par le PDG Adam Selipsky, un ancien cadre d’Amazon Web Services.

«En coordination avec Salesforce, notre priorité absolue reste de faire notre part pour aider à aplanir la courbe», a déclaré Schwartz à ..

Cela comprenait la mise en place d’un fonds de réponse d’un million de dollars pour aider les organisations communautaires au service des populations à risque, dont Farestart, qui trouve des opportunités d’emploi pour les populations défavorisées.

Tableau a également créé deux campagnes de dons. L’un soutient les agents de santé de première ligne à travers le monde grâce à la Fondation CDC, International Medical Corps et Direct Relief. L’autre fournit des ressources aux organisations travaillant avec les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée par l’épidémie. Tous deux reçoivent des doubles dons grâce à la Fondation Tableau, une initiative philanthropique dirigée par les employés de Tableau.

L’entreprise emploie environ 2 500 employés dans l’État de Washington et n’a licencié personne en raison de COVID-19.