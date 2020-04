Tableaux et graphiques avancés dans Excel avec des étapes simples

Les graphiques, les images et les encadrés sont d’excellents moyens de visualiser et de représenter les données, et Excel est capable de les créer automatiquement pour nous-mêmes. Il peut arriver que nous souhaitions aller au-delà des graphiques de base qu’Excel crée pour nous. Dans ce guide simple, nous nous concentrerons sur cette complexité afin que vous puissiez créer des graphiques avancés dans Excel.

Que sont les graphiques avancés dans Excel?

Un graphique avancé dans Excel est un graphique qui va au-delà des graphiques de base qu’Excel crée par défaut. Supposons que vous ayez plus d’un ensemble de données que vous souhaitez comparer sur le même graphique. Vous pouvez créer votre graphique de base avec un ensemble de données, puis y ajouter d’autres ensembles de données et appliquer d’autres éléments, c’est-à-dire formater le graphique. C’est à cela que servent les graphiques avancés.

Qu’est-ce que les graphiques avancés nous offrent?

Ils fournissent des informations consolidées dans un seul tableau qui facilite la comparaison de plusieurs ensembles de données, vous permettant de prendre des décisions rapides. Ils nous permettent de personnaliser l’apparence des graphiques.

Tutoriel étape par étape pour créer un graphique avancé dans Excel

Dans cet exemple de didacticiel, nous supposerons que nous avons une page Web et un contrôle du trafic Web qui nous fournissent le nombre de visites quotidiennes. Avec ces données, nous aimerions voir la relation entre le nombre d’articles que nous publions par jour et le trafic quotidien total. Nous travaillerons avec l’ensemble de données suivant.

Jour de semaineArticles publiésVisites quotidiennesLundi575Mardi682Mercredi7120Jeudi6104Vendredi578Samedi368Dimanche572

Vous pouvez également utiliser d’autres données, telles qu’une relation de revenus et de dépenses au cours des mois de l’année.

Pour cet exemple, créez une nouvelle feuille de calcul dans Excel et copiez les données ci-dessus. Ensuite, sélectionnez toutes les cellules contenant les données (sans les en-têtes) et allez dans l’onglet “Insérer” et sélectionnez l’option de graphique à barres.

Avec cela, nous avons déjà notre graphique de base avec les données du tableau. Nous allons maintenant continuer à pousser ce graphique un peu plus loin.

Sélectionnez l’une des barres du graphique. Par exemple une orange. Allez maintenant dans l’onglet “Conception” et sélectionnez “Changer le type de graphique”.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’option “Combiné” dans le menu de gauche, puis changez le type de données des visites quotidiennes en “Lignes” et sélectionnez la case “Axe secondaire”.

Félicitations, vous venez de créer un graphique avancé qui combine deux types de graphiques séparés par deux axes.

Enfin, vous pouvez éditer le graphique en changeant le titre principal, ainsi que rajouter les titres des axes primaire et secondaire en allant dans l’onglet «Conception», en sélectionnant «Ajouter un élément de graphique» puis dans «Titre de l’axe» cliquez sur «Verticale primaire »Et« Verticale secondaire ».

Les étapes sont très simples et rapides. Bien sûr, vous pouvez modifier plus d’options du graphique en l’adaptant à vos besoins dans la fenêtre «Conception» -> «Changer le type de graphique» -> options dans le menu de gauche.

