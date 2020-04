tablette à venir malgré la période de crise

Contrairement aux attentes, la série Xiaomi Mi Pad 5 il pourrait arriver sur le marché. Ceci selon les déclarations de Li Chuangqi, chef de produit de l’entreprise.

Les déclarations de Chuanggi ont surpris de nombreux utilisateurs. En fait, près de deux ans se sont écoulés depuis la dernière fois que la société basée à Pékin a lancé des tablettes Android. En plus de confirmer qu’il existe un modèle en construction, Li n’a pas voulu dire grand-chose sur les détails de la stratégie actuelle pour les tablettes Xiaomi. Les deux dernières tablettes lancées par la société ont été Mi Pad 4 et Mi Pad 4 Plus. Annoncées et publiées à la mi-2018, elles ont attiré des consommateurs soucieux de leur budget, tout comme la plupart des produits Xiaomi.

Xiaomi envisage une nouvelle série de tablettes, Xiaomi Mi Pad 5 bientôt disponible

Quant à la réticence de l’entreprise à continuer d’investir dans les tablettes, ce phénomène n’est pas difficile à expliquer. Ces dernières années, les phablets à affichage étroit ont largement remplacé la fonctionnalité des tablettes. Maintenant, un smartphone plus grand que d’habitude aime plus que la tablette classique. L’écosystème des tablettes 2020 se résume donc à iPad et à un groupe extrêmement diversifié, quoique restreint, de Produits androïde. Cet état de fait signifie que seules les marques les plus célèbres peuvent même se permettre de continuer à produire des tablettes.

Outre Samsung, Apple et Huawei, il existe très peu de fabricants dans le secteur. Donc, on ne sait pas pourquoi Xiaomi réfléchit à un retour probable. Le dernier commentaire de Li à ce sujet est probablement simplement une discussion générale. Dans l’ensemble, quiconque envisage d’acheter une nouvelle tablette Android en 2020 ne devrait probablement pas attendre Xiaomi Mi Pad 5. Samsung et Huawei les seules options modernes sur le marché restent; en supposant que les mises à jour de sécurité et le support client sont des éléments qui vous intéressent en particulier. Apparemment, les deux sociétés annonceront en effet de nouveaux produits dans les prochains mois.