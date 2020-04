Tablette Realme avec support 5G bientôt disponible

En 2020, la sous-marque de Xiaomi, ou Redmi, pourrait officiellement présenter sur le marché non seulement des smartphones, des téléviseurs ou des ordinateurs portables. Au cours des dernières heures, en effet, des rumeurs ont circulé concernant l’arrivée de la nouvelle tablette Redmi Pad 5G.

Redmi Pad 5G: SoC Snapdrahon 765G et affichage 90Hz?

Les premières rumeurs divulguées sur le net proviennent du célèbre portail chinois Weibo. Plus précisément, un a été publié sur le portail en question image teaser qui révèle beaucoup d’informations sur ce nouveau produit du fabricant chinois. Selon les rapports, il apparaît donc que redmi est prêt à commercialiser sa première tablette.

Plus précisément, ce sera un produit très intéressant et équipé d’un support pour les réseaux de cinquième génération. Le SoC moyen-haut de gamme de Qualcomm, c’est-à-dire SoC Snapdragon 765G. La 5G en particulier sera prise en charge dans les modes SA et NSA.

Mais l’une des particularités de cet appareil sera la présence d’un écran respectable. Plus précisément, le nouveau Redmi Pad 5G sera équipé d’un affichage avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il s’agit d’une fonctionnalité jamais vue auparavant sur une tablette Android. On parle également de la présence à l’arrière d’un capteur photographique principal de 48 mégapixels et du support du Charge rapide 30W.

Selon ce qui est rapporté sur le teaser, la nouvelle tablette de marque redmi fera ses débuts officiels le 27 avril au prix de 1999 CNY, soit environ 260 € au taux de change actuel. Cependant, nous tenons à préciser que, du moins pour le moment, nous n’avons aucune confirmation officielle concernant la véracité de ce qui est rapporté sur le teaser.