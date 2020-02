Tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go en février 2020

Un nouveau mois est arrivé, et cela signifie qu’il y a un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain dans Pokemon Go. Comme d’habitude, les tâches de recherche sur le terrain de février peuvent être obtenues en faisant tourner le disque photo sur PokeStops, et en les complétant, vous gagnerez des récompenses, qui peuvent aller d’articles utiles tels que des baies et des boules de poke à des rencontres avec certains Pokémon.

En plus de ces récompenses, la première tâche de recherche sur le terrain que vous accomplissez chaque jour vous rapportera également un tampon. Chaque fois que vous collectez sept timbres, vous réalisez une percée dans la recherche, qui vous rapportera des récompenses supplémentaires, notamment une rencontre avec un Pokémon spécial. Le mois dernier, la récompense de la percée en recherche était Lapras qui connaissait Ice Beam ou Ice Shard, mais ce mois-ci, vous aurez la chance d’attraper un nouveau Pokémon Gen 5 à la place: Woobat.

Les tâches de recherche sur le terrain que vous obtiendrez seront tirées au hasard d’un plus grand pool, donc on ne sait pas lesquelles vous recevrez. Jusqu’à trois tâches de recherche sur le terrain peuvent être actives à la fois, mais vous pouvez éliminer celles qui peuvent vous causer des problèmes et recevoir une tâche différente d’un autre PokeStop. Vous pouvez voir la liste mise à jour des tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go – ainsi que les récompenses possibles qu’ils distribuent – ci-dessous, gracieuseté de The Silph Road.

Février s’annonce comme un mois particulièrement chargé pour Pokemon Go. Niantic a une tonne d’événements programmés pour ce mois-ci, y compris une célébration de Sinnoh qui facilitera la recherche de Pokémon de génération 4 et une nouvelle quête de recherche spéciale de Team Rocket qui mènera à une chance d’attraper Shadow Raikou. Ce mois-ci apportera également quelques Pokémon Gen 5 supplémentaires au jeu, y compris le légendaire Tornade.

La journée communautaire de février, quant à elle, est fixée au samedi 22 février. Cette fois-ci, Niantic a laissé les joueurs voter sur le Pokémon présenté. Les résultats du vote seront annoncés le 3 février.

Tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go en février 2020

Tâches de capture

Récompenses de recherche sur le terrain Attrapez 5 Pokémon avec Boost Météo, rencontre avec Polipag ou Vulpix; 200 Pokémon Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsCatch 10 Pokemon avec Weather boost500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great BallsCatch 3 Flying-, Psychic- ou Dark-type PokemonRoselia; 3 Bonbons rares Attrapez 7 espèces différentes de Pokémon de type volant 3 Bonbons rares Attrapez 5 Pokémon de type psychique Rencontres Rencontrez Attrapez 10 Pokémon Rencontre Magikarp; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsCatch 10 Normal-type Pokemon500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsUtilisez 5 Berries pour aider à attraper Pokemon500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 grandes boulesCatch une rencontre PokemonDratini de type Dragon; 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls Attrapez un idem 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls

Tâches de combat

Tâches de recherche sur le terrainRécompensesDefeat 3 Team Go Rocket GruntsRencontre d’EspeonBataille lors d’un raidUmbreon; 200 Stardust, 5 Nanab Berries, 5 Potions ou 2 RevivesBattle dans une rencontre GymMankey; 200 Stardust, 5 Nanab Berries, 5 Potions, or 2 RevivesBattez un autre entraîneurMarrill rencontrezGagnez une bataille au gymnaseBulbasaur, Charmander ou Squirtle; 500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesBattle dans un gymnase 5 foisMachop; 500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesUtilisez une attaque chargée super-efficace dans une bataille de Gym500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesUtilisez une attaque Super-Charged Attack dans 7 batailles de GymElectabuzz; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives ou 1 Max ReviveWin 5 RaidsAerodactyl meetingGagnez une rencontre RaidKabuto ou Omanyte de niveau 3 ou supérieur; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives, ou 1 Max ReviveWin 3 batailles de GymJynx; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 3 Hyper Potions, 6 Revives, ou 1 Max ReviveWin a Raid500 Stardust, 10 Nanab Berries, 3 Super Potions, ou 4 RevivesWin 3 Raids1,500 Stardust, 3 Max Potions, 8 Revives ou 3 Max Revives

Lancer des tâches

Field Research TaskRewardsMake 3 Grands lancersGastly, Anorith, ou Lileep rencontre; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsFaites 5 jolis lancersVoltorb meeting; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsFaites 3 jolis lancers consécutifs500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls ou 2 Ultra BallsMake 3 Great jets consécutifsOnix meeting; 1000 Stardust, 1 bonbon rare, 9 baies Razz, 3 baies Pinap, 10 boules Poke ou 5 boules Ultra Faites 3 lancers de grande courbe 1000 Stardust, 1 bonbon rare, 9 baies Razz, 3 baies Pinap, 10 boules Poke ou 5 Ultra BallsFaites 3 grands lancers de boule de courbe d’affilée1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz, ou 10 Ultra BallsMake 5 grands lancers de boule de courbe d’affiléeSpinda meetMake an Excellent throw500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls, or 2 Ultra BallsMake 3 excellents lancers d’affilée Rencontre de LarvitarFaites 5 lancers de boule de courbe d’affilée500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great BallsFaites 2 jolis balles de courbe en ligne200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Tâches de hachurage

Récompenses de recherche sur le terrainHatch an EggExeggcute; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsHatch 3 EggsMagmar meeting; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra BallsHatch 4 EggsAlolan Vulpix meetingHatch 5 EggsChansey meeting

Divers Tâches

Tâche de recherche sur le terrainRécompensesTransfert 5 PokémonRencontre clandestineÉchangez un PokémonRencontre avec Alolan MeowthÉvoluez un PokémonRencontre avec Jigglypuff ou EeveePower up Pokemon 5 foisBulbasaur, Charmander ou Squirtle rencontrezEnvoyez 10 cadeaux à des amisPikachu rencontreSpin 10 PokeStops ou Gyms200 Stardust, 3 Rap Berry, 3 Rap Berry, 3 Rap Berry 5 boules de Poke

Tâches d’amis

Tâche de recherche sur le terrain RécompensesPrendre un instantané de votre rencontre BuddyZubatGagner 5 cœurs avec votre rencontre BuddyFeebas

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Journée communautaire de février de Pokemon Go et comment voter pour le prochain Pokémon – Mise à jour GS News

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.